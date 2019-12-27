Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

Российский спортсмен Александр Емельяненко разместил в своем Instagram видеообращение, на котором он соглашается на бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
"Я принимаю твой вызов, мой Друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки! Время, число – я предоставляю тебе на выбор. Когда?" – заявил Емельяненко.
Он уточнил, что это будет отличной пропагандой занятий спортом и здорового образа жизни.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов преподнести "урок мастерства" бойцу Александру Емельяненко, но пока не решил, по каким правилам. Для подготовки к бою он пригласил к себе президента Федерации бокса Чечни Валида Здилова и президента бойцовского клуба "Ахмат" Абузайда Висмурадова.
Комментарии
Ну так а чего. У главного нохчи золотой пистолет есть, берегись боец!
била жаба гадюку
Объявляется конкурс на место главы чечни...
Что то это напоминает, есть один президент Туркменистана участвует во всем и везде занимает первые места, то по программированию, то мастер класс покажет спецназу, то на гонках. Сфера деятельности этого человека безгранична. Рамзан не должен отставать, ибо другой деятельности как будто нет. Надеюсь портрет от Никоса Сафронова в доспехах рыцарских висит дома? Это вроде как начало звездного пути.
вот непростая сейчас задача стоит у Емельяненко - выиграет, зарежут как собаку, проиграет - уважать перестанут...
есть один президент Туркменистана
Чойт, ещё есть президенты, которые 9 из 10 шайб в хоккее забрасывают..
про президента Туркменистана повеселило... реально человек все может и умеет