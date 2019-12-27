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Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

, ИА "Амител"
Боец записал видео, где поприветствовал главу Чечни и согласился "побоксировать"
Александр Емельяненко / Фото: mytramplin.ru

Александр Емельяненко / Фото: mytramplin.ru

Российский спортсмен Александр Емельяненко разместил в своем Instagram видеообращение, на котором он соглашается на бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Я принимаю твой вызов, мой Друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки! Время, число – я предоставляю тебе на выбор. Когда?" – заявил Емельяненко.

Он уточнил, что это будет отличной пропагандой занятий спортом и здорового образа жизни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов преподнести "урок мастерства" бойцу Александру Емельяненко, но пока не решил, по каким правилам. Для подготовки к бою он пригласил к себе президента Федерации бокса Чечни Валида Здилова и президента бойцовского клуба "Ахмат" Абузайда Висмурадова.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.12.2019 10:01
- гость -

Ну так а чего. У главного нохчи золотой пистолет есть, берегись боец!

27.12.2019 10:02
- гость -

била жаба гадюку

27.12.2019 10:23
- гость -

Объявляется конкурс на место главы чечни...

27.12.2019 10:26
- гость -

Что то это напоминает, есть один президент Туркменистана участвует во всем и везде занимает первые места, то по программированию, то мастер класс покажет спецназу, то на гонках. Сфера деятельности этого человека безгранична. Рамзан не должен отставать, ибо другой деятельности как будто нет. Надеюсь портрет от Никоса Сафронова в доспехах рыцарских висит дома? Это вроде как начало звездного пути.

27.12.2019 10:41
- гость -

вот непростая сейчас задача стоит у Емельяненко - выиграет, зарежут как собаку, проиграет - уважать перестанут...

27.12.2019 10:49
- гость -

есть один президент Туркменистана
Чойт, ещё есть президенты, которые 9 из 10 шайб в хоккее забрасывают..

27.12.2019 10:53
Шпиц

про президента Туркменистана повеселило... реально человек все может и умеет

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