6,6 тысячи кубометров снега вывезли из Барнаула за ночь

Сотрудники МБУ "Автодорстрой" вывезли из Барнаула 6,6 тысячи кубических метров снега за ночь 27 декабря, рассказали amic.ru в пресс-службе мэрии.
К снегоуборочной работе привлекли свыше 150 единиц техники. Особое внимание уделили очистке проспектов Ленина и Социалистического, а также улиц Антона Петрова, Воровского, Георгиева, Малой Прудской, Молодежной, Советской, Пролетарской, Энтузиастов и Юрина.
Ранее стало известно, что только за сутки в Барнауле выпала почти половина месячной нормы снега. Специалисты прогнозируют, что на его вывоз потребуется около недели.
Комментарии
Кто поверит в эти сказки? Может только Сказочный. Жители то сами видят, что город весь в снегу.
Давайте посчитаем, сколько м3 в Камазе, ну примерно 10, итого 6600/10 = 660 камазо-ходок. Допустим работало 100 камазов итого 6,6 ходок. В принципе арифметика сходится, при данных исходных. А по факту, пририсовано %% 40 минимум, как обычно))
Красиво конечно написано. Только вот еще бы это было реальостью. Но технику вчера и сегодня видел, по улицам ездит. Правда просто так ездит. От этой техники ехать невозможно, на той же власихинской меж кольцом и попова - без подвески можно остаться от стиральной доски на дороге
Один маз 18 кубов .
Новость номе один? Этот вроде их работа, а приподносится как подвиг
Очистили центр, живущие на окраинах могут тока завидовать.
Цифры у нас статисты выбирают волшебные всегда, которые отражают не реальную работу, а поражают величиной.
660 камазо-ходок. В принципе арифметика
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Теперь остается самое сложное. Как из города вывести 660 камазов снега так, чтобы горожане этого не заметили? И где спрятать 6600 кубов снега, так чтобы эту кучу никто не обнаружил?
27.12.2019 11:22
- гость -
Зачем вывозить, если можно организовать двухметровый сугроб возле любого пешеходного перехода, когда не видно ничего ни пешеходам, ни водителям
10:51, сказки или нет, а снега за ночь стало существенно меньше, и это видно по улицам расчищенным. Пока ты спал, дорожники вывозили снег...
А не на Партизанскую ли вывозили? От Ленина до Челюскинцев по обочина огромные сугробы, полное отсутствие пешеходных переходов, тротуаров и автобусных остановок. Пешеходы пробираются по всему этому по узеньким тропинкам. А говорят, что в городе снег убирают и вывозят... Вот и верь после этого нашим властям!
Дорожники возят, врачи лечат, учителя учат, это их работа. А создаётся впечатление, что они по собственной были бесплатно насильно вышли снег убирать.... и за это они вот такие молодцы, уборка снега вообще не должна даже обсуждаться, так должно быть
27.12.2019 11:44
- гость -
Сказочный ...
Проедь по Строителей, крайних полос нет. По Красноармейскому аналогично.
27.12.2019 11:14
- гость -
Один маз 18 кубов .
А можно фото этого МАЗа и его модель?
МАЗ 547В
У МБУ "Автодорстрой" 40 таких машин, которые позволяют вывозить 100500 тонн снега за ночь
Спасибо за работу!