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6,6 тысячи кубометров снега вывезли из Барнаула за ночь

, ИА "Амител"
В снегоуборочной работе задействовано свыше 150 единиц снегоуборочной техники
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Сотрудники МБУ "Автодорстрой" вывезли из Барнаула 6,6 тысячи кубических метров снега за ночь 27 декабря, рассказали amic.ru в пресс-службе мэрии.

К снегоуборочной работе привлекли свыше 150 единиц техники. Особое внимание уделили очистке проспектов Ленина и Социалистического, а также улиц Антона Петрова, Воровского, Георгиева, Малой Прудской, Молодежной, Советской, Пролетарской, Энтузиастов и Юрина.

Ранее стало известно, что только за сутки в Барнауле выпала почти половина месячной нормы снега. Специалисты прогнозируют, что на его вывоз потребуется около недели.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.12.2019 10:51
- гость -

Кто поверит в эти сказки? Может только Сказочный. Жители то сами видят, что город весь в снегу.

27.12.2019 11:08
гость

Давайте посчитаем, сколько м3 в Камазе, ну примерно 10, итого 6600/10 = 660 камазо-ходок. Допустим работало 100 камазов итого 6,6 ходок. В принципе арифметика сходится, при данных исходных. А по факту, пририсовано %% 40 минимум, как обычно))

27.12.2019 11:13
krash

Красиво конечно написано. Только вот еще бы это было реальостью. Но технику вчера и сегодня видел, по улицам ездит. Правда просто так ездит. От этой техники ехать невозможно, на той же власихинской меж кольцом и попова - без подвески можно остаться от стиральной доски на дороге

27.12.2019 11:14
- гость -

Один маз 18 кубов .

27.12.2019 11:17
Гость

Новость номе один? Этот вроде их работа, а приподносится как подвиг

27.12.2019 11:18
Лола

Очистили центр, живущие на окраинах могут тока завидовать.
Цифры у нас статисты выбирают волшебные всегда, которые отражают не реальную работу, а поражают величиной.

27.12.2019 11:22
- гость -

660 камазо-ходок. В принципе арифметика
--------------------

Теперь остается самое сложное. Как из города вывести 660 камазов снега так, чтобы горожане этого не заметили? И где спрятать 6600 кубов снега, так чтобы эту кучу никто не обнаружил?

27.12.2019 11:29
- гость -

27.12.2019 11:22
- гость -

Зачем вывозить, если можно организовать двухметровый сугроб возле любого пешеходного перехода, когда не видно ничего ни пешеходам, ни водителям

27.12.2019 11:44
- гость -

10:51, сказки или нет, а снега за ночь стало существенно меньше, и это видно по улицам расчищенным. Пока ты спал, дорожники вывозили снег...

27.12.2019 11:51
просто житель

А не на Партизанскую ли вывозили? От Ленина до Челюскинцев по обочина огромные сугробы, полное отсутствие пешеходных переходов, тротуаров и автобусных остановок. Пешеходы пробираются по всему этому по узеньким тропинкам. А говорят, что в городе снег убирают и вывозят... Вот и верь после этого нашим властям!

27.12.2019 11:51
Гость

Дорожники возят, врачи лечат, учителя учат, это их работа. А создаётся впечатление, что они по собственной были бесплатно насильно вышли снег убирать.... и за это они вот такие молодцы, уборка снега вообще не должна даже обсуждаться, так должно быть

27.12.2019 11:52
- гость -


27.12.2019 11:44
- гость -


Сказочный ...
Проедь по Строителей, крайних полос нет. По Красноармейскому аналогично.

27.12.2019 11:54
- гость -


27.12.2019 11:14
- гость -

Один маз 18 кубов .


А можно фото этого МАЗа и его модель?

27.12.2019 12:24
Сказочник

МАЗ 547В

https://i.pinimg.com/originals/19/29/cf/1929cf633f2fe2aec74a3d449d6e3163.jpg

У МБУ "Автодорстрой" 40 таких машин, которые позволяют вывозить 100500 тонн снега за ночь

27.12.2019 12:30
1

Спасибо за работу!

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