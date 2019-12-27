6,6 тысячи кубометров снега вывезли из Барнаула за ночь

Сотрудники МБУ "Автодорстрой" вывезли из Барнаула 6,6 тысячи кубических метров снега за ночь 27 декабря, рассказали amic.ru в пресс-службе мэрии.
К снегоуборочной работе привлекли свыше 150 единиц техники. Особое внимание уделили очистке проспектов Ленина и Социалистического, а также улиц Антона Петрова, Воровского, Георгиева, Малой Прудской, Молодежной, Советской, Пролетарской, Энтузиастов и Юрина.
Ранее стало известно, что только за сутки в Барнауле выпала почти половина месячной нормы снега. Специалисты прогнозируют, что на его вывоз потребуется около недели.
Комментарии
Кто поверит в эти сказки? Может только Сказочный. Жители то сами видят, что город весь в снегу.
Давайте посчитаем, сколько м3 в Камазе, ну примерно 10, итого 6600/10 = 660 камазо-ходок. Допустим работало 100 камазов итого 6,6 ходок. В принципе арифметика сходится, при данных исходных. А по факту, пририсовано %% 40 минимум, как обычно))