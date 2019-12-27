Забавные. Веселые. Спортивные. Парк спорта Алексея Смертина украсила аллея снеговиков

В рамках программы "Детский спорт" при содействии федерации школьного спорта и CX News 22 декабря 2019 года Парк спорта Алексея Смертина организовал Чемпионат по лепке снеговиков.
В преддверии официального открытия главной елки Индустриального района города Барнаула 40 команд приняли участие в событии и украсили парк самыми необычными образами снежных фигур. Любой желающий теперь может прогуляться по аллее парка и посмотреть на знаменитых футболистов, хоккеистов и фигуристов в снежном творческом исполнении.
Лепили снеговиков все! Мамы и папы с детьми, компании друзей, команды из школ и детских садов.
Победителей выбрали по номинациям:
- "Самый спортивный снеговик",
- "Самый креативный",
- "Самый веселый",
- "Снеговик-великан",
- "Семейный снеговик".
Фото: CX News
Создатели самых ярких снежных персонажей получили коробку мандаринов и подарочные сертификаты в спортивный магазин. Всем участникам организаторы вручили пригласительные на каток и мастер-классы по фигурному катанию, которые пройдут в парке с 1 по 7 января 2020 года.
Организатор чемпионата – Парк спорта Алексея Смертина.
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