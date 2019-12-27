Дед Мороз, Снегурочка и мертвые окуни. Тюмень украсили ледовым городком с рыбой

В Тюмени построили ледовый городок, в который вмерзла рыба. Городские власти пояснили, что лед для новогоднего городка берут из озера, и когда его нарезали для скульптур, вмерзших рыб видно не было. "Сюрприз" обнаружили только после шлифовки льда. Подрядчик уже убрал рыбу из фигур, сообщает издание "Тюмень онлайн".
Лед не только для тюменского, но и кировского новогоднего городка вырезают из Андреевского озера, которое расположено в пяти километрах к юго-востоку от Тюмени. Он прозрачный, с красивым голубоватым оттенком.
Кстати, в 2014 году в Кирове произошла аналогичная ситуация. В городе построили лабиринт с вмерзшей рыбой. Тогда местные чиновники назвали это нормальной ситуацией: "Рыба водится везде, а лед мы брали из озера, а не морозили его в специальных формах".
Комментарии
Не мертвые окуни, а уснувшие или по крайней мере мороженные, вы ведь не мертвую рыбу на базаре покупаете