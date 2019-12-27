Число погибших в авиакатастрофе в Казахстане выросло до девяти

Появилась уточненная информация о количестве жертв в авиакатастрофе с лайнером Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился утром 27 декабря в городе Алма-Аты.
Как сообщает "Медуза", в результате крушения погибли девять человек. Столько же пассажиров пострадало, причем шестеро из них дети.
Ранее СМИ опубликовали видеозапись с места ЧП. Там люди зовут скорую помощь, но она все не едет.
Напомним, самолет резко потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
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Очень жаль