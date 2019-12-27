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Пруд и лесные уголки. Барнаульцы проголосовали за создание экопарка в "Изумрудном"

, ИА "Амител"
В голосовании участвовали полторы тысячи человек
Парк 'Изумрудный' / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Жители Барнаула проголосовали за создание в "Изумрудном" экопарка. Об этом сообщил глава регионального Фонда имущества Вячеслав Вакаев на своей странице в Facebook. По его словам, Алтайский центр политического консалтинга опросил полторы тысячи барнаульцев, чтобы узнать, каким они представляют идеальный парк и что хотят видеть в "Изумрудном".  

45% опрошенных (675 человек) проголосовали за создание в "Изумрудном" экопарка. На втором месте концепция – парк культуры, которую выбрали 26% (390 чел.), за парк развлечений и спортивный парк отдали голоса 11% (165 чел.), концепция историко-мемориального парка понравилась 5% (75 чел.), и за образовательный парк голоса отдали 2% (30 чел.).

Больше всего на территории парка горожане хотят видеть пруд, каток и детскую игровую площадку, фонтан, велобеговую дорожку, прокат велосипедов, самокатов, катамаранов, лодок, детских автомобилей. Также они высказались за строительство кафе, летнего кинотеатра, ресторана, роллердрома, коворкинга, площадки для игры в пейнтбол (лазертаг).

"Очень важный результат исследования: половина опрошенных заявила о готовности принять участие в возрождении парка. Много людей оставило свои контакты, что позволит значительно расширить движение "Друзья парка "Изумрудный". В общем, итог опроса оказался вполне ожидаем. Горожане преимущественно хотят видеть парк как зеленую зону для тихого отдыха с семьей. При этом люди готовы принять участие в возрождении парка", – написал Вячеслав Вакаев.

Что будет в экопарке?

Шесть концепций парка "Изумрудный" (экопарк, парк культуры и т.д.) предложили 16 ноября 2019 года на стратегической сессии. Ее организовало управление имущественных отношений Алтайского края. Обсудить будущее парка пришли около 80 человек. Это городские активисты, политики, журналисты, спортсмены и обычные горожане.

Идея экопарка, которая победила в опросе, не допускает массовой вырубки деревьев. Напротив, здесь должны появиться новые породы зеленых насаждений. Также в парке предлагают создать пруд и небольшие водоемы для привлечения новых видов птиц, животных, насекомых, уголки с природными зонами Алтайского края (ленточный бор, тайга, высокогорные леса, степи). Экопарк – это и питомники для выращивания посадочного материала, небольшая площадка для мероприятий, зона для выгула собак.

Кроме того, экопарк предлагают наделить статусом особо охраняемой природной территории, чтобы исключить строительство.

Добавим, что "Изумрудный" стал победителем интернет-голосования за общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.12.2019 12:30
- гость -

Мусорный полигон на Шиесе власти называют экотехнопарком

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