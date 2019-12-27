Алтайские следователи обвинили чиновника Ростехнадзора во взятке

Алтайские следователи провели обыски в доме сотрудника Сибирского управления Ростехнадзора, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Как установлено следствием, в октябре 2019 года обвиняемый через посредника предложил гендиректору одной из компаний ускорить проверку и подписание документации для разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок.
За свои услуги он запросил 326 тысяч рублей. Средства вскоре были перечислены на подконтрольный чиновнику банковский счет.
Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А сообщник будет дожидаться окончания расследования под домашним арестом.
Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств вины сотрудника Ростехнадзора.
Комментарии
А че без фамилий то? Страна должна знать своих героев!!!
О как, ведут сбор доказательств...... Так их нет, получается..... Вина есть, а доказательств нет. Фемида повязку обронила от удивления..