Барнаульские студенты помогают дорожникам расчищать город от снега

Уборка снега / Фото: пресс-служба администрации города
Барнаульские студенты добровольно помогают дорожным службам в очистке города от снега. Руководители добровольческих объединений ранее обратились в городской комитет по делам молодежи и предложили свою помощь, сообщает пресс-центр горадминистрации.
К работам волонтеры приступили еще вчера, 26 декабря. 50 студентов военной кафедры политехнического университета очистили от снега тротуары и лестницы на проспекте Социалистическом, от ул. Димитрова до корпуса АлтГУ. Они же расчистили тротуар и ступеньки по проспекту Красноармейскому в границах улиц Мерзликина и Папанинцев.
Около 100 курсантов Барнаульского юридического института убирали снег с тротуаров на улице Чкалова между проспектами Красноармейским и Социалистическим.
Сегодня, 27 декабря, на борьбу со снегом вышли молодые люди из Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ, волонтерского центра "БлагоДарю" АГПУ, волонтерского штаба АГАУ, а также волонтеры регионального штаба РСО.
Добавим, что коммунальные службы ночью 27 декабря вывезли с улиц Барнаула 6,6 тысячи кубических метров снега. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе мэрии. К снегоуборочной кампании привлекли свыше 150 единиц техники.
Ранее стало известно, что только за сутки в Барнауле выпала почти половина месячной нормы снега. Специалисты прогнозируют, что на его вывоз потребуется около недели.
Комментарии
А вы можете предположить, что студенты Оксфордского или Гарвардского университета убирали снег, мусор или листву?
Ну а что погодка сегодня хорошая -24, можно и студентов выгнать снег убирать. Все лучше чем дворникам платить.