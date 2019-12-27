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Барнаульские студенты помогают дорожникам расчищать город от снега

, ИА "Амител"
Несколько дней в краевой столице не прекращались снегопады

Уборка снега / Фото: пресс-служба администрации города

Барнаульские студенты добровольно помогают дорожным службам в очистке города от снега. Руководители добровольческих объединений ранее обратились в городской комитет по делам молодежи и предложили свою помощь, сообщает пресс-центр горадминистрации.

К работам волонтеры приступили еще вчера, 26 декабря. 50 студентов военной кафедры политехнического университета очистили от снега тротуары и лестницы на проспекте Социалистическом, от ул. Димитрова до корпуса АлтГУ. Они же расчистили тротуар и ступеньки по проспекту Красноармейскому в границах улиц Мерзликина и Папанинцев.

Около 100 курсантов Барнаульского юридического института убирали снег с тротуаров на улице Чкалова между проспектами Красноармейским и Социалистическим.

Сегодня, 27 декабря, на борьбу со снегом вышли молодые люди из Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ, волонтерского центра "БлагоДарю" АГПУ, волонтерского штаба АГАУ, а также волонтеры регионального штаба РСО.

Добавим, что коммунальные службы ночью 27 декабря вывезли с улиц Барнаула 6,6 тысячи кубических метров снега. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе мэрии. К снегоуборочной кампании привлекли свыше 150 единиц техники.

Ранее стало известно, что только за сутки в Барнауле выпала почти половина месячной нормы снега. Специалисты прогнозируют, что на его вывоз потребуется около недели.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.12.2019 12:40
- гость -

А вы можете предположить, что студенты Оксфордского или Гарвардского университета убирали снег, мусор или листву?

27.12.2019 12:43
- гость -

Ну а что погодка сегодня хорошая -24, можно и студентов выгнать снег убирать. Все лучше чем дворникам платить.

27.12.2019 12:45
- гость -

Убрать снег вместо учебы? Вот поэтому с дипломом наших вузов в цивилизованных странах максимум доверят лопатой работать.

27.12.2019 12:46
- гость -

какой бестолочь вывел их на чищеный трактором тротуар?

27.12.2019 13:05
- гость -

27.12.2019 12:40
- гость -
А вы можете предположить, что студенты Оксфордского или Гарвардского университета убирали снег, мусор или листву?
----------
Это не Оксфорд или Гарвард, это военная кафедра, курсанты и волонтеры. В Оксфорте физ.подготовка не важна, а здесь должны учиться крепкие выносливые ребята. Им физ.работа на свежем воздухе только на пользу.

27.12.2019 13:10
- гость -

АГУшники поди пропуски по физ-ре отрабатывают.

27.12.2019 13:10
- гость -

Кто-то зарабатывает себе на этом капитал..... А студентам хорошо, можно не учиться...

27.12.2019 13:17
- гость -

Волонтеры с военной кафедры? Бу-га-га
А с других кафедр их почему-то не нашлось, парадокс

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