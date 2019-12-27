Барнаульские студенты помогают дорожникам расчищать город от снега

Уборка снега / Фото: пресс-служба администрации города
Барнаульские студенты добровольно помогают дорожным службам в очистке города от снега. Руководители добровольческих объединений ранее обратились в городской комитет по делам молодежи и предложили свою помощь, сообщает пресс-центр горадминистрации.
К работам волонтеры приступили еще вчера, 26 декабря. 50 студентов военной кафедры политехнического университета очистили от снега тротуары и лестницы на проспекте Социалистическом, от ул. Димитрова до корпуса АлтГУ. Они же расчистили тротуар и ступеньки по проспекту Красноармейскому в границах улиц Мерзликина и Папанинцев.
Около 100 курсантов Барнаульского юридического института убирали снег с тротуаров на улице Чкалова между проспектами Красноармейским и Социалистическим.
Сегодня, 27 декабря, на борьбу со снегом вышли молодые люди из Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ, волонтерского центра "БлагоДарю" АГПУ, волонтерского штаба АГАУ, а также волонтеры регионального штаба РСО.
Добавим, что коммунальные службы ночью 27 декабря вывезли с улиц Барнаула 6,6 тысячи кубических метров снега. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе мэрии. К снегоуборочной кампании привлекли свыше 150 единиц техники.
Ранее стало известно, что только за сутки в Барнауле выпала почти половина месячной нормы снега. Специалисты прогнозируют, что на его вывоз потребуется около недели.
Комментарии
А вы можете предположить, что студенты Оксфордского или Гарвардского университета убирали снег, мусор или листву?
Ну а что погодка сегодня хорошая -24, можно и студентов выгнать снег убирать. Все лучше чем дворникам платить.
Убрать снег вместо учебы? Вот поэтому с дипломом наших вузов в цивилизованных странах максимум доверят лопатой работать.
какой бестолочь вывел их на чищеный трактором тротуар?
27.12.2019 12:40
- гость -
А вы можете предположить, что студенты Оксфордского или Гарвардского университета убирали снег, мусор или листву?
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Это не Оксфорд или Гарвард, это военная кафедра, курсанты и волонтеры. В Оксфорте физ.подготовка не важна, а здесь должны учиться крепкие выносливые ребята. Им физ.работа на свежем воздухе только на пользу.
АГУшники поди пропуски по физ-ре отрабатывают.
Кто-то зарабатывает себе на этом капитал..... А студентам хорошо, можно не учиться...
Волонтеры с военной кафедры? Бу-га-га
А с других кафедр их почему-то не нашлось, парадокс