Онкологи рассказали, как спастись от рака с помощью физических нагрузок

Зарубежные ученые провели исследование и выяснили, сколько времени нужно выделять на занятия спортом, чтобы снизить риск онкологических заболеваний, сообщает "РГ".
В работе специалистов из Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения приняли участие более 750 тысяч человек.
Выяснилось, что люди должны стремиться к 2,5-5 часам умеренных нагрузок или 1,25-2,5 часа интенсивных нагрузок. Занятия спортом в таких объемах снижают риск возникновения семи видов онкологических заболеваний: рака толстой кишки у мужчин, рака молочной железы у женщин, рака эндометрии, почки, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы. Чем больше физических нагрузок, тем меньше вероятность возникновения злокачественной опухоли в организме.
Комментарии
Занятия снижают риск онкологии...
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Т.е - занятия снижают риск раздела медицины, изучающего опухоли (в первую очередь - злокачественные), их биологию и развитие, а также методы диагностики и лечения.
Самый лучший фитнесссс, к тому же, бесплатный - зимой лопату в руки и снег чистить, летом - огород.
Пока медицина не станет искать причины раковых заболеваний, а не последствия их, все методы лечения и профилактики будут ошибочны. Мозги включите!!!!
.... Занятия чем???