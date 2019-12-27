СМИ: Вячеслав Мясников покинул "Уральские пельмени" из-за ссоры с руководством СТС

Слух о том, что Вячеслав Мясников уходит из коллектива, подтвердился. Он действительно покинул команду.
По информации Ura.ru, причиной этому послужил конфликт Мясникова с продюсером телеканала СТС Вячеславом Муруговым. Как сообщают источники, Муругов требовал от Мясникова петь более пошлые песни, чтобы повышать рейтинги шоу. На протяжении некоторого времени артист отказывался это делать, за что и был уволен.
Сам он эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. В беседе с изданием Мясников пояснил, что Муругов не обозначал ему причину увольнения, поэтому он не может комментировать данный вопрос. За ответами актер отправил журналистов к своему помощнику.
Комментарии
И что?????
Проблем то больше нет... Сенсация, мать вашу....
Давно уже не смотрю УП, еще один отщепенец....
Ну песни у него прямо скажем скучные.
Жаль, прикольный был...
Добрые приличные песни с юмором.. Кому скучно- на ТНТ.. там впш формат- про все половые органы и внешние половые признаки да еще и с матами