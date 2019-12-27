Пелагея разводится с мужем-хоккеистом из-за измены. Любовников сняли на фото

В начале отношений Пелагею называли разлучницей, потому что ради нее хоккеист Иван Телегин бросил свою девушку с ребенком. Теперь певица сама оказалась в похожем положении, сообщает starhit.ru.
В 2018 году Телегин первый раз попался на измене, но тогда супруга встала на его сторону. Неизвестные слили в Сеть фото, на котором видно, как хоккеист в баре целуется с неизвестной брюнеткой. Пелагея опровергла информацию о том, что на кадрах действительно ее муж и добавила, что у них в отношениях все хорошо.
Уже в 2019 году в Сети снова появилась фотография Ивана в сопровождении уже другой девушки. После этого пара заявила о разводе. Информация опубликована на официальной странице певицы в Instagram. Она заявила, что не жалеет о трех годах, прожитых в браке, но настало время расстаться. От комментариев, касающихся отношений мужа на стороне, Пелагея воздержалась.
Комментарии
типичный искатель свежегомяса, такой не остановится до старости
Ваня простой парень из Новокузнецка, а тут деньги, слава... Вот и пошло-поехало....
ну она тоже простая девочка из Новосибирска, так что тут 1:1
> ради нее хоккеист Иван Телегин бросил свою девушку с ребенком
Ну со мной-то он так не поступит, я же не какая-нибудь дура!
А это точно не Пелагея с ним? Один типаж.
27.12.2019 13:42
- гость -
Так Пелагея и села в лужу