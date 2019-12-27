Пятница, 27 Декабрь, 13:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,77
€ 68,5
Обь
22см -2



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Пелагея разводится с мужем-хоккеистом из-за измены. Любовников сняли на фото

, ИА "Амител"
Проблемы в отношениях у пары наблюдались давно
Муж Пелагеи в сопровождении неизвестной девушки / Фото: starhit.ru

Муж Пелагеи в сопровождении неизвестной девушки / Фото: starhit.ru

В начале отношений Пелагею называли разлучницей, потому что ради нее хоккеист Иван Телегин бросил свою девушку с ребенком. Теперь певица сама оказалась в похожем положении, сообщает starhit.ru

В 2018 году Телегин первый раз попался на измене, но тогда супруга встала на его сторону. Неизвестные слили в Сеть фото, на котором видно, как хоккеист в баре целуется с неизвестной брюнеткой. Пелагея опровергла информацию о том, что на кадрах действительно ее муж и добавила, что у них в отношениях все хорошо. 

Уже в 2019 году в Сети снова появилась фотография Ивана в сопровождении уже другой девушки. После этого пара заявила о разводе. Информация опубликована на официальной странице певицы в Instagram. Она заявила, что не жалеет о трех годах, прожитых в браке, но настало время расстаться. От комментариев, касающихся отношений мужа на стороне, Пелагея воздержалась. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.12.2019 13:26
- гость -

типичный искатель свежегомяса, такой не остановится до старости

27.12.2019 13:28
- гость -

Ваня простой парень из Новокузнецка, а тут деньги, слава... Вот и пошло-поехало....

27.12.2019 13:36
ту 13:28

ну она тоже простая девочка из Новосибирска, так что тут 1:1

27.12.2019 13:42
- гость -

> ради нее хоккеист Иван Телегин бросил свою девушку с ребенком

Ну со мной-то он так не поступит, я же не какая-нибудь дура!

27.12.2019 13:46
- гость -

А это точно не Пелагея с ним? Один типаж.

27.12.2019 13:51
- гость -

27.12.2019 13:42
- гость -

Так Пелагея и села в лужу

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:40
Десять из десяти. Обеденные пробки в Барнауле достигли максимального балла 1
13:29
Два мужа, несколько романов и одно недоразумение. Чем запомнилась Галина Волчек 0
13:16
Пелагея разводится с мужем-хоккеистом из-за измены. Любовников сняли на фото 6
13:01
Укротить "синее пламя": о чем не стоит забывать при использовании газа 0
12:58
СМИ: Вячеслав Мясников покинул "Уральские пельмени" из-за ссоры с руководством СТС 3
12:46
Онкологи рассказали, как спастись от рака с помощью физических нагрузок 3
12:34
Барнаульские студенты помогают дорожникам расчищать город от снега 14
12:18
Пруд и лесные уголки. Барнаульцы проголосовали за создание экопарка в "Изумрудном" 3
12:06
Конфетный дождь, подарки и чудеса: в Барнауле открывается Школа юных волшебников 0
12:00
Время чудес. Немецкая сказка "Замарашка и волшебный прутик" 0
11:55
Алтайские следователи обвинили чиновника Ростехнадзора во взятке 6
11:23
Число погибших в авиакатастрофе в Казахстане выросло до девяти 3
11:09
Дед Мороз, Снегурочка и мертвые окуни. Тюмень украсили ледовым городком с рыбой 1
11:01
"Выгодная зима" на Алтае: проводим каникулы с пользой для себя 1
10:46
"Тут много трупов". Появилось видео с места крушения лайнера в Казахстане 6
10:24
Самолет с 95 пассажирами разбился при взлете в Казахстане 3
10:13
6,6 тысячи кубометров снега вывезли из Барнаула за ночь 20
10:01
Обратный отсчет: почему важно успеть купить автомобиль до конца 2019 года 5
09:58
Житель Рубцовска придумал, как обменять деньги "банка приколов" на настоящие 3
09:48
Емельяненко принял вызов Кадырова на бой 12
09:21
Росстат дал прогноз, сколько останется россиян к 2036 году 23
08:55
Студенты создали леденцы от простуды из алтайских трав 5
08:36
Названа причина смерти Галины Волчек 1
08:19
Фантастически нарядная. Фотопрогулка по новогодней Москве 4
08:09
56 аналогов снюса выявили в алтайских аптеках при рейде 4
07:56
Трудовые книжки, пенсии и водка: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года? 13
07:39
РПЦ изменила правила крещения младенцев 11
07:29
Прокурор Анатолий Богданчиков вернулся работать на Алтай 1
07:15
Когда и где прогремит новогодний салют в Барнауле 1
07:02
Тайна, которая даёт уверенность в себе: какой подарок купить под новый год 0
06:51
Давай, до свидания! Как правильно проводить старый год 0
06:32
Что-то пошло не так: когда Дед Мороз – это страшно 7
06:15
Все по 49 рублей и галстук в подарок: в Барнауле пройдет заключительная распродажа 0
06:01
Власти готовятся к строительству туннеля под ж/д вокзалом в Барнауле 26
00:25
Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек 1
23:45
Неизвестные подожгли могилу Децла 0
23:25
Скончался почетный гражданин Рубцовска Николай Пантелеев 0
22:58
Змеелов поцеловал кобру и поплатился за это. Видео 1
22:18
Видео с уборкой "невидимого снега" объяснили власти Владимира 4
21:54
СМИ: у Галины Волчек развилась атрофия мозга 0
21:33
Вынесен приговор трем экс-полицейским за изнасилование дознавательницы 2
20:58
Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным 3
20:28
Томенко рассказал Путину о проблемах сельских территорий. Видео 3
19:41
Поликлинику в Барнауле за 985 млн рублей будет строить "Селф" 11
19:02
На смену шторму в Алтайском крае придет 30-градусный мороз 10
18:41
ОСАГО в Алтайском крае подешевел на 4,6% в 2019 году 7
18:28
Визитки, которые не потеряют: как сделать карточку уникальной и запоминающейся 0
18:23
"Всем не просто". Из-за непогоды пациентам приходится дольше ждать скорую помощь 5
17:49
Тысячи кубов контрабандного леса пытались вывезти в Казахстан с Алтая 4
17:39
В Барнауле уже вывезли почти столько же снега, сколько за всю прошлую зиму 13

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.