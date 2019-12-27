Десять из десяти. Обеденные пробки в Барнауле достигли максимального балла

Последствия снегопада продолжают мучить барнаульских водителей. Город встал в пробках еще задолго до конца рабочего дня. Сервис "Яндекс. Пробки" оценил заторы в Барнауле на 10 баллов из 10 возможных.
Тем, кто сейчас в центре, стоит потерпеть холод и пройтись пешком. Комсомольский, Красноармейский, Ленина, Ядринцева, Челюскинцев, Строителей – везде огромные заторы, а первые три стоят по всей протяженности. Пробки на проспекте Строителей в обе стороны. Также в обе стороны растянулись автомобили и по проспекту Космонавтов.
Стоит движение на двух участках Павловского тракта: от Сергея Ускова до Попова и от Малахова до Новороссийской. Заторы по улице Власихинской растянулись от Ленточного Бора до пересечения с Попова. Проблемы с движением на кольце у "Ашана".
По Советской Армии движение остановилось от Курской до Павловского тракта. Проблемы с проездом возникают по улицам Гоголя, Эмилии Алексеевой, Партизанской, Чкалова, Шевченко, Молодежной, Трактовой, Матросова, Меланжевой, в районе ВРЗ и по проспекту Калинина.
Комментарии
последствия бесхозяйственности городской власти продолжают мучать барнаульских водителей.
Так бы было правильнее начать материал.
Правильнее было бы начать материал так. "Вконец обнищавшее население столицы самого депрессивного региона страны с разорванной в клочья экономикой, подвергшись предновогоднему безумию, ринулось объехать город в поисках лучшей доли..."
Чучмек, а ведь очень не плохо. Может вам стоит этот шедевр вместе с резюме Соловьёву или Киселёву отправить?
Что у вас всё за безрадостные заголовки? Надо так: "Передовой Барнаул шагнул в новую эру экономического и социального роста! Теперь каждый житель Барнаула добился своей мечты - купил автомобиль! Это не лишний раз подтверждают Яндекс Карты. Вы только посмотрите на нашу автомобилизацию 10 их 10 жителей на машинах в дороге! В тесноте, да не в обиде! Ура товарищи!"
а что, дороги не почистили разве? Гущина, Юрина - на них смотрю, с утра все чисто, ночью техника прошла, а снег уже идти перестал.
Неужели в центре не чистили?
или откуда пробки?
откуда пробки?
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Только по тому, что не чистили! Да, есть несколько улиц где почистили, а остальной город весь в снегу.
Причем здесь снег? Дороги конечно не в идеале, но на работу все доехали. Просто народ ломанулся поздравлять друг друга и по магазинам, а когда ж это делать если не в рабочее время? У нас так)))))
в ожидании закрытия старого моста