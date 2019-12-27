Десять из десяти. Обеденные пробки в Барнауле достигли максимального балла

Последствия снегопада продолжают мучать барнаульских водителей. Город встал в пробки еще задолго до конца рабочего дня. Сервис "Яндекс. Пробки" оценил заторы в Барнауле на 10 баллов из 10 возможных.
Тем, кто сейчас в центре, стоит потерпеть холод и пройтись пешком. Комсомольский, Красноармейский, Ленина, Ядринцева, Челюскинцев, Строителей — везде огромные заторы, а первые три стоят по всей протяженности. Пробки на проспекте Строителей в обе стороны. Также в обе стороны растянулись автомобили и по проспекту Космонавтов.
Стоит движение на двух участках Павловского тракта: от Сергея Ускова до Попова и от Малахова до Новороссийской. Пробки по улице Власихинской растянулись от Ленточного Бора до пересечения с Попова. Проблемы с движением на кольце у "Ашана".
По Советской армии движение остановилось от Курской до Павловского тракта. Проблемы с проездом возникают по улицам: Гоголя, Эмилии Алексеевой, Партизанской, Чкалова, Шевченко, Молодежной, Трактовой, Матросова, Меланжевой, в районе ВРЗ и по проспекту Калинина.
Комментарии
последствия бесхозяйственности городской власти продолжают мучать барнаульских водителей.
Так бы было правильнее начать материал.