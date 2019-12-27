Российского ветерана заставили платить за бокал шампанского на встрече с депутатами

90-летней женщине – ветерану Великой Отечественной войны принесли счет за бокал шампанского, которое она выпила на встрече с депутатами в Волгограде, сообщает РИА "Новости".
Пенсионерка попросила принести ей бокал игристого вина, потому что крепкий алкоголь, который стоял на столах, она не пьет. Вместе с бокалом официант принес ей счет на 620 рублей, при том что у женщины с собой было всего 500.
Руководство заведения уточнило, что кафе действительно организовывало праздничную встречу для ветеранов, на которой присутствовали местные депутаты. Официант, который принес женщине счет, поступил неправильно, так как мероприятие проводилось за счет заведения. Молодой человек и директор кафе извинились перед пенсионеркой за недоразумение.
Комментарии
А не фиг пить с депутатами!
Молодцы, что извинились.А недоразумения бывают.