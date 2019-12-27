Пятница, 27 Декабрь, 16:20

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,77
€ 68,5
Обь
22см -2



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Российского ветерана заставили платить за бокал шампанского на встрече с депутатами

, ИА "Амител"
Руководство кафе уже принесло свои извинения
Фото: nastol.com.ua

Фото: nastol.com.ua

90-летней женщине – ветерану Великой Отечественной войны принесли счет за бокал шампанского, которое она выпила на встрече с депутатами в Волгограде, сообщает РИА "Новости".

Пенсионерка попросила принести ей бокал игристого вина, потому что крепкий алкоголь, который стоял на столах, она не пьет. Вместе с бокалом официант принес ей счет на 620 рублей, при том что у женщины с собой было всего 500. 

Руководство заведения уточнило, что кафе действительно организовывало праздничную встречу для ветеранов, на которой присутствовали местные депутаты. Официант, который принес женщине счет, поступил неправильно, так как мероприятие проводилось за счет заведения. Молодой человек и директор кафе извинились перед пенсионеркой за недоразумение. 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.12.2019 14:42
- гость -

А не фиг пить с депутатами!

27.12.2019 14:44
Гость

Молодцы, что извинились.А недоразумения бывают.

27.12.2019 15:45
- гость -

Извинились, а дальше что? Заплати и спи спокойно. А название кафе не судьба!?

27.12.2019 15:48
- гость -

А если бы у ветерана было 620 р, тогда все нормально! Депутатов то рядом не было, или это кафе ДЕПУТЯТЛА!!!???

27.12.2019 15:51
- гость -

А фамилии депутатов!!!????

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:15
Дед Мороз умер во время утренника в Североморске 0
16:00
Альфа-Банк сократил пакет документов при открытии счета до одного листа 0
15:58
Движение трамваев на одной из улиц Барнаула остановилось из-за ДТП 0
15:47
"Ведьмак" вышел, но не зашел. В "Шишковке" объяснили, почему книга лучше сериала 0
15:37
Галину Волчек похоронят рядом с могилой ее первого мужа 0
15:20
Минтруд выделит 2 млрд рублей на обучение женщин в декретном отпуске 2
15:00
Забавные. Веселые. Спортивные. Парк спорта Алексея Смертина украсила аллея снеговиков 0
14:55
Оливье, "Иронию судьбы" и баню предложили сделать наследием ЮНЕСКО 2
14:30
Российского ветерана заставили платить за бокал шампанского на встрече с депутатами 5
14:17
Легкоатлет Сергей Шубенков признан спортсменом года в Алтайском крае 0
14:01
Блогинг, робототехника, основы бизнеса: чем занять ребенка на зимних каникулах 0
13:59
Названо количество выживших при крушении самолета в Казахстане 1
13:40
Десять из десяти. Обеденные пробки в Барнауле достигли максимального балла 10
13:29
Два мужа, несколько романов и одно недоразумение. Чем запомнилась Галина Волчек 0
13:16
Пелагея разводится с мужем-хоккеистом из-за измены. Любовников сняли на фото 11
13:01
Укротить "синее пламя": о чем не стоит забывать при использовании газа 0
12:58
СМИ: Вячеслав Мясников покинул "Уральские пельмени" из-за ссоры с руководством СТС 7
12:46
Онкологи рассказали, как спастись от рака с помощью физических нагрузок 5
12:34
Барнаульские студенты помогают дорожникам расчищать город от снега 20
12:18
Пруд и лесные уголки. Барнаульцы проголосовали за создание экопарка в "Изумрудном" 6
12:06
Конфетный дождь, подарки и чудеса: в Барнауле открывается Школа юных волшебников 0
12:00
Время чудес. Немецкая сказка "Замарашка и волшебный прутик" 0
11:55
Алтайские следователи обвинили чиновника Ростехнадзора во взятке 10
11:23
Число погибших в авиакатастрофе в Казахстане выросло до девяти 3
11:09
Дед Мороз, Снегурочка и мертвые окуни. Тюмень украсили ледовым городком с рыбой 1
11:01
"Выгодная зима" на Алтае: проводим каникулы с пользой для себя 1
10:46
"Тут много трупов". Появилось видео с места крушения лайнера в Казахстане 6
10:24
Самолет с 95 пассажирами разбился при взлете в Казахстане 3
10:13
6,6 тысячи кубометров снега вывезли из Барнаула за ночь 21
10:01
Обратный отсчет: почему важно успеть купить автомобиль до конца 2019 года 5
09:58
Житель Рубцовска придумал, как обменять деньги "банка приколов" на настоящие 4
09:48
Емельяненко принял вызов Кадырова на бой 12
09:21
Росстат дал прогноз, сколько останется россиян к 2036 году 23
08:55
Студенты создали леденцы от простуды из алтайских трав 6
08:36
Названа причина смерти Галины Волчек 1
08:19
Фантастически нарядная. Фотопрогулка по новогодней Москве 4
08:09
56 аналогов снюса выявили в алтайских аптеках при рейде 4
07:56
Трудовые книжки, пенсии и водка: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года? 13
07:39
РПЦ изменила правила крещения младенцев 12
07:29
Прокурор Анатолий Богданчиков вернулся работать на Алтай 1
07:15
Когда и где прогремит новогодний салют в Барнауле 1
07:02
Тайна, которая даёт уверенность в себе: какой подарок купить под новый год 0
06:51
Давай, до свидания! Как правильно проводить старый год 0
06:32
Что-то пошло не так: когда Дед Мороз – это страшно 7
06:15
Все по 49 рублей и галстук в подарок: в Барнауле пройдет заключительная распродажа 0
06:01
Власти готовятся к строительству туннеля под ж/д вокзалом в Барнауле 27
00:25
Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек 1
23:45
Неизвестные подожгли могилу Децла 1
23:25
Скончался почетный гражданин Рубцовска Николай Пантелеев 0
22:58
Змеелов поцеловал кобру и поплатился за это. Видео 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.