Оливье, "Иронию судьбы" и баню предложили сделать наследием ЮНЕСКО

Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил письмо гендиректору ЮНЕСКО с предложением включить салат оливье, фильм "Ирония судьбы" и походы в баню 31 декабря в список нематериального культурного наследия человечества, сообщает РИА "Новости".
"Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России", – написал он.
По его мнению, важно сохранить российские новогодние традиции для молодежи, поскольку они служат гражданской солидарности, гуманизму и объединяют всех россиян.
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