Минтруд выделит 2 млрд рублей на обучение женщин в декретном отпуске

В рамках реализации национального проекта "Демография" Министерство труда будет ежегодно выделять по 2 млрд рублей на обучение женщин в декрете, сообщает "РГ". Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Средства будут выделяться до окончания действия национального проекта, т.е. до 2024 года. По 2 млрд рублей будет поступать субъектам РФ из федерального бюджета. Женщины после рождения ребенка смогут выбрать себе занятие по душе.
Топилин отметил, что в декрете многие женщины теряют квалификацию, а некоторые решают полностью сменить свой род занятий. Поэтому ведомство решило оказывать такую поддержку.
Комментарии
не распил, а РАСПИЛИЩЕ...
жесть
они не дойдут до адресата