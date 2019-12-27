"Ведьмак" вышел, но не зашел. В "Шишковке" объяснили, почему книга лучше сериала

Новый сериал "Ведьмак" Netflix по роману Анджея Сапковского бурно обсуждают поклонники одноименной книги и видеоигры. Алтайская краевая библиотека им. Шишкова не осталась в стороне и подготовила свое объяснение тому, почему "сериал вышел, но не зашел". В своем обзоре "Шишковка" ссылается на "наиболее продвинутых в жанре (фэнтези — прим. редакции) читателей, уже посмотревших сериал".
Итак, по мнению экспертов от "Шишковки" сериал проигрывает трилогии Сапковского потому, что:
В книге герои прописаны лучше, а их мотивы – четче и рельефнее
В книге автор аккуратно показывает свою позицию через детали, а не обращается к читателю "в лоб", применяя менторский тон. В сериале же наоборот.
В книге больше жесткости, в то время как в сериале переизбыток толерантности. И это портит впечатление и идет вразрез с исторической составляющей (атмосфера Европы 13 века).
В книге мифы очень красиво интегрированы в сюжет, происходит интересная интерпретация сказок.
В книге показаны разные точки зрения на событие, идет постоянно развитие персонажей. В сериале герои остаются статичными и "плоскими".
Достоинства сериала:
Демонстрация боев. В книге все же описание батальных сцен довольно лаконичное, хотя и яркое.
Почему стоит прочитать "Ведьмак"?
Эта история – отличный вариант и для знакомства с жанром фэнтези и для тех, кто считает себя "продвинутым" в этой сфере. Потому что произведения такого класса – увы, все-таки редкость, отмечают в "Шишкове". Здесь и мечи, и монстры, магия и волшебство, хороший исторический контекст и крутой герой.
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