Алтайских специалистов разных направлений будут готовить к цифровой экономике

Заседание рабочей группы по реализации регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" проектного офиса Минсвязи Алтайского края состоялось 26 декабря 2019 года в опорном Алтайском государственном университете. В ходе совещания между АлтГУ и министерством был заключен договор о сотрудничестве.
Встреча прошла под председательством министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова и ректора Алтайского государственного университета Сергея Бочарова. В совещании также приняли участие начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, заместитель начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров Сергей Долгуй, директор ООО "1С-Галэкс" Елена Акулова, генеральный директор ООО "Энтерра софт" Дмитрий Старостенков, представители руководств вузов Барнаула и профильных управлений департаментов правительства Алтайского края.
Открывая заседание рабочей группы, министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов отметил, что сегодня большое внимание уделяется цифровым компетенциям, которые должны быть у каждого специалиста широкого профиля – будь то строители, энергетики, юристы, экономисты и так далее.
"Деятельность органов власти, управления, социальной сферы нельзя представить без цифровых компетенций, т.е. без обращения к информационным системам, информационным сервисам, цифровому взаимодействию, – продолжил Евгений Зрюмов. – Если профессиональные кадры будут лишены таких компетенций, то мы не выполним задачи, стоящие перед страной. Комплексная подготовка кадров для экономики Алтайского края – приоритетная для нас задача. Благодарю Алтайский госуниверситет за то, что он возглавил эту работу и приглашаю к участию все наше академическое сообщество, без которого эффективно решить эту задачу невозможно".
Министр обратил внимание на то, что сейчас существует множество финансируемых программ и грантов, поддерживающих мероприятия по развитию цифровых компетенций, и учебные заведения региона, не только вузы, но и колледжи должны активно принять участие в этой деятельности.
Важным моментом заседания рабочей группы стало подписание договора о сотрудничестве между опорным Алтайским государственным университетом и Министерством цифрового развития и связи Алтайского края. Стороны договорились о совместной подготовке и переподготовке кадров с высшим, средним профессиональным и послевузовским образованием в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к специалистам в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Также большое внимание уделено участию сотрудников министерства в учебном процессе, работе государственных аттестационных и экзаменационных комиссий, распространению информации по представляющим взаимный интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим материалам.
Кроме того, договор предусматривает разработку образовательных программ, направленных на получение учащимися компетенций цифровой экономики, участие сотрудников АлтГУ и министерства в общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ.
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров, комментируя процедуру подписания договора, подчеркнул, что национальные проекты находятся на первой стадии реализации и ставят много очень ответственных задач, которые должны реализовываться совместными согласованными усилиями.
"Перед АлтГУ стоит задача развития цифрового университета, – отметил Сергей Бочаров. – В стране реализуются проекты, непосредственно связанные с цифровой платформой, такие как "Поступи в вуз онлайн!"; проекты, связанные с введением цифрового паспорта для населения, и другие. Благодарю Министерство цифрового развития и связи Алтайского края за предложение о сотрудничестве. Мы готовы к серьезной совместной работе и реализации ответственных проектов!".
Далее Евгений Зрюмов выступил с докладом о целях, задачах и показателях эффективности федерального и регионального проектов "Кадры для цифровой экономики" и результатах реализации проекта в 2019 году.
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров рассказал о деятельности университета в рамках реализации регионального проекта "Кадры для цифровой экономики".
В частности, университет ведет работу по нескольким профильным программам дополнительного профессионального образования. Кроме того, в АлтГУ функционируют "Яндекс-Лицей" и "Cisco-Академия", позволяющая готовить как узких специалистов в области сетевых технологий, так и повышать уровень сетевой грамотности широкого круга пользователей. Прорабатывается вопрос о продлении работы академии Microsoft.
АлтГУ успешно внедряет в практику вузов региона систему цифрового портфолио LevelPride. Опорный вуз внимательно следит за последними трендами в области цифровизации. Так, недавно делегация АлтГУ приняла участие в работе интенсива "Зимний остров", организованного в декабре "Платформой НТИ" и университетом "20.35".
В заключение совещания участники обсудили проектный план реализации соглашения между АлтГУ, Минсвязи региона и ООО "1С".
Напомним, приказом Министерства цифрового развития и связи Алтайского края в целях реализации в регионе национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с указом губернатора Алтайского края от 12.03.2019 №39 "О проектной деятельности в Алтайском крае" в регионе создан проектный офис Министерства цифрового развития и связи Алтайского края. В состав офиса вошли несколько рабочих групп, ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавляет группу по реализации регионального проекта "Кадры для цифровой экономики".
Комментарии
Ни одного часового завода не осталось. Ни одного станкостроительного завода, ни одного шарикоподшипникового завода, ни одного инструментального завода, ни одного велосипедного завода, ни одного мотоциклетного завода.
Виртуальная экономика.
Цифровизация накладывается на руины инфраструктуры и промышленности. На выходе будут мониторить скорость догнивания страны в цифровом формате?