Сын Галины Волчек и ее первого мужа Евгения Евстигнеева, режиссер Денис Евстигнеев, решил, где будет похоронена его мать, сообщает телеграм-канал BAZA.
Галину Волчек похоронят рядом с могилой ее первого мужа на Новодевичьем кладбище. Такое решение Денис принял, несмотря на то, что его отец ушел от его матери к другой женщине.
Волчек скончалась в возрасте 86 лет из-за отеков легких и головного мозга. Церемония погребения пройдет в воскресенье, 29 декабря. Гражданская панихида начнется в "Современнике" в 11:00.
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