Осужденных на Алтае начнут привлекать к уборке школ, детсадов и парков от снега

Осужденных на условные сроки в Алтайском крае могут с 2020 года привлекать к очистке территорий детских садов, школ и общественных пространств после снегопадов. Они будут направлены в те места, где невозможно убрать снег механизированным способом и требуется уборка в ручном режиме. Об этом amic.ru рассказал начальник алтайского УФСИН, генерал-майор внутренней службы Валерий Усачев.
По его словам, в крае сейчас около 12 тысяч осужденных на условные сроки. В основном по несерьезным статьям. На днях ведомством была достигнута договоренность с мэрией Барнаула и лично с и.о. главы города Вячеславом Франком о привлечении таких людей на исправительные работы. Они могут убирать от снега объекты, находящиеся в муниципальной собственности. Их будут направлять в такие места, где невозможно убрать снег механизированным способом и требуется уборка в ручном режиме
Такая же практика будет применена и в других городах Алтайского края. Сейчас данную инициативу должны согласовать в прокуратуре региона. Планируется, что к осужденным будет прикреплен сотрудник УФСИН для контроля их работы.
В последние дни на Алтайский край обрушился мощнейший циклон. Барнаульские дорожники в одиночку не могут побороть снежную стихию. Поэтому они заручились помощью добровольцев из городских волонтерских движений. Так, около 50 студентов АлтГТУ чистили лестницу на проспекте Социалистическом возле улицы Димитрова ступени на проспекте Красноармейском. Также дать бой стихии на улицы вышли около 100 курсантов БЮИ, которые расчищали тротуар на улице Чкалова.
Комментарии
Давно пора.Сколько можно терпеть.
Верная инициатива
Предыдущих глав города хоть посмотреть за работой можно будет
что то меня терзают смутные сомнения в выполнении этой договоренности... как эти деятели умудрились связать условный срок и исправительные работы, к которым человека не приговорили судом? или просто не все озвучили?
ну а так инициатива конечно хорошая.
15 сутки. Ночевал дома а днем работа на соц.объекте. Условными сроками и так работают.
Они на всё готовы. Незаконно издеваться над заключенными и студентами, и всё только ради того чтобы не платить деньги дворникам, чтобы потом купить на них недвигу за бугром или яхту.
29.12.2019 08:08
Очень умный человек.
Самое весёлое в этой истории, что Статья 37 Конституции РФ точно и без возможности двойной трактовки указывает 2. Принудительный труд запрещен. Однако разве может наш сказочный президент, не воспользоваться тем, что человека можно заставить работать, пообещав не садить его в тюрьму? Конечно же нет! Поэтому сейчас принудительные работы запрещены конституцией но разрешены законом и активно применяются с 2017 года.
Дворников сотни. По Гоголю.
Статья 37 Конституции РФ точно и без возможности двойной трактовки указывает 2. Принудительный труд запрещен.
А как Вы думаете, лица, которых планируется привлекать к чистке снега, соблюдали законодательство?
Пионер, конституция РФ действует не только на лиц соблюдающих закон, а на всех без исключения граждан РФ.
Конституция задает общее направление правовым нормам.
К примеру.
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Статья 27
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.
А дальше есть куча нормативно-правовых актов разного масштаба, вносящих правки и пояснения. Вас лишат права на свободу, если Вы нарушили право на чью-либо прикосновенность. Не выпустят из страны, если у Вас и долги и т.д. В данном случае, это исправительные работы, согласно Ст. 39 УИК РФ
*неприкосновенность
Без справки об отсутствия судимости на работу не устроишься. А тут,оказывается,можно
Пионер, и вся эта куча нормативно правовых актов, конституцией не предусмотрено. Это просто наши сказочные депутаты приняли кучи глупых и безумных законов. И вы путайте исправительные и принудительные работы. То что мы наблюдаем это явно принудительные работы и определяются они новеньким УК РФ 53.1.
Без справки об отсутствия судимости на работу не устроишься.
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А что вы хотели? Чтобы вас судимого, взяли на работу школы и детские сады от снега чистить?
Тут пришла нам,товарищи,установка из Кремля:Весело встретить Новый Год.Держитесь либералы,хулиганы,пятнадцатисуточники-вот снег стаит ,вам мало не покажется.