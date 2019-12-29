Воскресенье, 29 Декабрь, 09:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,03
€ 69,03
Обь
22см +0



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Осужденных на Алтае начнут привлекать к уборке школ, детсадов и парков от снега

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Такая договоренность достигнута в УФСИН по краю и мэрией Барнаула

Осужденных на условные сроки в Алтайском крае могут с 2020 года привлекать к очистке территорий детских садов, школ и общественных пространств после снегопадов. Они будут направлены в те места, где невозможно убрать снег механизированным способом и требуется уборка в ручном режиме. Об этом amic.ru рассказал начальник алтайского УФСИН, генерал-майор внутренней службы Валерий Усачев.

По его словам, в крае сейчас около 12 тысяч осужденных на условные сроки. В основном по несерьезным статьям. На днях ведомством была достигнута договоренность с мэрией Барнаула и лично с и.о. главы города Вячеславом Франком о привлечении таких людей на исправительные работы. Они могут убирать от снега объекты, находящиеся в муниципальной собственности. Их будут направлять в такие места, где невозможно убрать снег механизированным способом и требуется уборка в ручном режиме

Такая же практика будет применена и в других городах Алтайского края. Сейчас данную инициативу должны согласовать в прокуратуре региона. Планируется, что к осужденным будет прикреплен сотрудник УФСИН для контроля их работы.

В последние дни на Алтайский край обрушился мощнейший циклон. Барнаульские дорожники в одиночку не могут побороть снежную стихию. Поэтому они заручились помощью добровольцев из городских волонтерских движений. Так, около 50 студентов АлтГТУ чистили лестницу на проспекте Социалистическом возле улицы Димитрова  ступени на проспекте Красноармейском. Также дать бой стихии на улицы вышли около 100 курсантов БЮИ, которые расчищали тротуар на улице Чкалова. 

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.12.2019 06:47
- гость -

Давно пора.Сколько можно терпеть.

29.12.2019 07:04
Пионер

Верная инициатива

29.12.2019 07:05
Пионер

Предыдущих глав города хоть посмотреть за работой можно будет

29.12.2019 07:12
- гость -

что то меня терзают смутные сомнения в выполнении этой договоренности... как эти деятели умудрились связать условный срок и исправительные работы, к которым человека не приговорили судом? или просто не все озвучили?

ну а так инициатива конечно хорошая.

29.12.2019 07:57
- гость -

15 сутки. Ночевал дома а днем работа на соц.объекте. Условными сроками и так работают.

29.12.2019 08:08
- гость -

Они на всё готовы. Незаконно издеваться над заключенными и студентами, и всё только ради того чтобы не платить деньги дворникам, чтобы потом купить на них недвигу за бугром или яхту.

29.12.2019 08:19
- гость -

29.12.2019 08:08
Очень умный человек.

29.12.2019 08:21
- гость -

Самое весёлое в этой истории, что Статья 37 Конституции РФ точно и без возможности двойной трактовки указывает 2. Принудительный труд запрещен. Однако разве может наш сказочный президент, не воспользоваться тем, что человека можно заставить работать, пообещав не садить его в тюрьму? Конечно же нет! Поэтому сейчас принудительные работы запрещены конституцией но разрешены законом и активно применяются с 2017 года.

29.12.2019 08:27
- гость -

Дворников сотни. По Гоголю.

29.12.2019 08:34
Пионер

Статья 37 Конституции РФ точно и без возможности двойной трактовки указывает 2. Принудительный труд запрещен.

А как Вы думаете, лица, которых планируется привлекать к чистке снега, соблюдали законодательство?

29.12.2019 08:42
- гость -

Пионер, конституция РФ действует не только на лиц соблюдающих закон, а на всех без исключения граждан РФ.

29.12.2019 08:54
Пионер

Конституция задает общее направление правовым нормам.
К примеру.

Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Статья 27
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

А дальше есть куча нормативно-правовых актов разного масштаба, вносящих правки и пояснения. Вас лишат права на свободу, если Вы нарушили право на чью-либо прикосновенность. Не выпустят из страны, если у Вас и долги и т.д. В данном случае, это исправительные работы, согласно Ст. 39 УИК РФ

29.12.2019 08:55
Пионер

*неприкосновенность

29.12.2019 08:56
- гость -

Без справки об отсутствия судимости на работу не устроишься. А тут,оказывается,можно

29.12.2019 09:07
- гость -

Пионер, и вся эта куча нормативно правовых актов, конституцией не предусмотрено. Это просто наши сказочные депутаты приняли кучи глупых и безумных законов. И вы путайте исправительные и принудительные работы. То что мы наблюдаем это явно принудительные работы и определяются они новеньким УК РФ 53.1.

29.12.2019 09:14
- гость -

Без справки об отсутствия судимости на работу не устроишься.
-----------

А что вы хотели? Чтобы вас судимого, взяли на работу школы и детские сады от снега чистить?

29.12.2019 09:24
- гость -

Тут пришла нам,товарищи,установка из Кремля:Весело встретить Новый Год.Держитесь либералы,хулиганы,пятнадцатисуточники-вот снег стаит ,вам мало не покажется.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:46
В России определили главный модный тренд 2019 года 0
08:16
Астронавты показали как выглядит Эверест из космоса 0
07:40
Инфляция в России и Алтайском крае снижается, но мы этого не чувствуем. Почему? 6
07:04
Синоптики ожидают резкое потепление в Алтайском крае 0
06:43
Поддать жирку! Фитнес-тренер о том, как правильно питаться 0
06:23
Новогодние мемы, которые мы заслужили 0
06:02
Осужденных на Алтае начнут привлекать к уборке школ, детсадов и парков от снега 17
23:04
Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров 4
22:07
За три дня дорожники вывезли из Барнаула 60 тысяч кубометров снега 12
21:10
Каменские депутаты приняли бюджет района за три дня до Нового года 0
20:21
Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в Бийске 0
19:48
Фейерверк, огни и танцы. Как открывали главную елку в Барнауле 1
18:51
В Барнауле у маршрутки отпало колесо 7
18:33
Железный трон, метеорит, спиннер: названы топ-10 товаров 2010-х 0
17:54
"Снег по колено". Барнаульцы пожаловались на заметенные дороги 1
17:01
Как снег на голову. Барнаульцы попадают под "бомбардировку" у крыльца магазина 2
16:34
Многокилометровые "новогодние" пробки растянулись в Барнауле 8
16:02
Онкологи узнали, сколько нужно двигаться, чтобы не заболеть раком 1
15:24
В Барнауле частично перекроют проспект Ленина 28 декабря 0
15:03
Открытие главной елки Барнаула 28 декабря продолжится салютом 2
14:17
"Очень личная история". Документальный фильм о Викторе Томенко сняли в Алтайском крае 8
13:44
Томенко исполнил новогоднее желание девочки из алтайского села 10
13:20
Сбербанк рассказал о функции возврата забытых денег 7
12:52
Стоп-кадр. Как правильно умыться утром в -30 градусов 17
12:39
Как красиво упаковать новогодний подарок своими руками. Мастер-класс 0
12:27
Тройное ДТП случилось на перекрестке в Барнауле 6
11:46
Райан Рейнольдс анонсировал выход третьего фильма о Дэдпуле 0
11:13
Ученые обнаружили, что лишний вес помогает бороться с раком легких 2
10:55
Идем на потепление. Какая погода ждет Алтайский край в предновогодние дни 0
10:38
Новогодняя прическа на длинные волосы своими руками. Шикарно и легко 2
09:54
Вдова Лужкова объявлена в розыск по уголовной статье 12
09:18
Ученые доказали, что переизбыток сладкого может спровоцировать депрессию 0
08:43
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с 1 января 5
08:23
Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год 12
07:48
В WhatsApp появятся исчезающие сообщения 7
07:24
Новогодние скидки и акции. Чем нас заманивают в магазины и как избежать ненужных трат 1
07:07
Ничего себе поездочка. Как изменятся цены на такси в новогоднюю ночь в Барнауле 13
06:46
Елку зажжем, фейерверк запустим. Когда и как в Барнауле пройдут новогодние гулянья 0
06:37
Советские новогодние застолья: как это было 5
06:15
Елка, цирк на льду, мастер-классы. Куда сходить в последние выходные года в Барнауле 0
23:48
Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах РФ 3
23:13
Пользователи нашли в Instagram двойника Ольги Бузовой 0
22:45
Кристина Асмус возмутила публику съемками в новой откровенной сцене 5
22:19
В Москве неизвестные угнали лимузин Сталина 3
21:45
Между российскими и американскими военными в Сирии произошла потасовка 13
21:10
Детям-диабетикам в Мордовии подарили конфеты с сахаром 2
20:42
Барнаульцы выбрали идеальный образ обновленного парка "Изумрудный" 7
20:16
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году 0
19:49
В Казахстане чиновники устроили драку во время новогоднего корпоратива 1
19:16
Американка воспользовалась омолаживающим кремом и стала инвалидом 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.