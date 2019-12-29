Осужденных на Алтае начнут привлекать к уборке школ, детсадов и парков от снега

Осужденных на условные сроки в Алтайском крае могут с 2020 года привлекать к очистке территорий детских садов, школ и общественных пространств после снегопадов. Они будут направлены в те места, где невозможно убрать снег механизированным способом и требуется уборка в ручном режиме. Об этом amic.ru рассказал начальник алтайского УФСИН, генерал-майор внутренней службы Валерий Усачев.
По его словам, в крае сейчас около 12 тысяч осужденных на условные сроки. В основном по несерьезным статьям. На днях ведомством была достигнута договоренность с мэрией Барнаула и лично с и.о. главы города Вячеславом Франком о привлечении таких людей на исправительные работы. Они могут убирать от снега объекты, находящиеся в муниципальной собственности. Их будут направлять в такие места, где невозможно убрать снег механизированным способом и требуется уборка в ручном режиме
Такая же практика будет применена и в других городах Алтайского края. Сейчас данную инициативу должны согласовать в прокуратуре региона. Планируется, что к осужденным будет прикреплен сотрудник УФСИН для контроля их работы.
В последние дни на Алтайский край обрушился мощнейший циклон. Барнаульские дорожники в одиночку не могут побороть снежную стихию. Поэтому они заручились помощью добровольцев из городских волонтерских движений. Так, около 50 студентов АлтГТУ чистили лестницу на проспекте Социалистическом возле улицы Димитрова ступени на проспекте Красноармейском. Также дать бой стихии на улицы вышли около 100 курсантов БЮИ, которые расчищали тротуар на улице Чкалова.
Комментарии
Давно пора.Сколько можно терпеть.
Верная инициатива
Предыдущих глав города хоть посмотреть за работой можно будет
что то меня терзают смутные сомнения в выполнении этой договоренности... как эти деятели умудрились связать условный срок и исправительные работы, к которым человека не приговорили судом? или просто не все озвучили?
ну а так инициатива конечно хорошая.