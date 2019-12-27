Дед Мороз умер во время утренника в Североморске

Во время одного из детских утренников в Североморске скончался исполнитель роли Деда Мороза, сообщает "Мурманский вестник".
Очевидцы рассказали, что мужчина почувствовал себя плохо, когда раздавал подарки детям. Они не успели понять, что произошло, и внезапная смерть их не напугала. Уточняется, что мужчине был 51 год.
В настоящее время следователи выясняют, был ли мужчина работником детского сада или представлял аниматорское агентство. По данным пресс-службы Следственного комитета России по Мурманской области, "имела место естественная смерть". Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Комментарии
В настоящее время следователи выясняют, был ли мужчина работником детского сада или представлял аниматорское агентство.
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А это имеет значение? Если посмотреть на могильные таблички, то становится понятно, что мужики предпочитают переезжать на кладбище в возрасте 55-60 лет.
Питание некачественное, работы много или вообще нет. Откуда может быть высокая продолжительность жизни?