Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с "Уралом" под Заринском. Погибли четыре человека

На автодороге Заринск – Смазнево – Голуха 27 декабря произошло смертельное ДТП.
Автомобиль Nissan двигался в сторону Заринска и оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Урал". В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и пассажиры иномарки.
"На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии, а также личности погибших устанавливаются", – сообщили в ГИБДД.
Комментарии
Ну вот, снова горе постучалось в чью то дверь... Друзья, будьте аккуратней на дорогах, не надо торопиться...
Больше всего жаль водителя Урала. Судя по следам на снегу в попытке избежать столкновения он увёл машину в кювет. Работодатель за такое, его в лучшем случае уволит.
как-то не вяжется, что увел в кювет и дтп на встречной для иномарки полосе
очевидно, от удара его сместило в сторону, а завершил все прицеп сзади
Пора ввеодит изменеия в ПДД. Заменить понятие "встречная полоса" на "чужая полоса"! Бред конечно.. Но за последний месяц - "выезд на встречку" со смертями наверное 80 % причин ДТП
27.12.2019 17:28
- гость -
Это конечно очень важное дело. Сразу перестанут выезжать на встречную. Она же чужая, что ты, и думать не моги.
27.12.2019 17:28
- гость -
как-то не вяжется, что увел в кювет и дтп на встречной для иномарки полосе
очевидно, от удара его сместило в сторону
Урал шёл о своей правой полосе. Ну а что касается "от удара сместило", то это просто смешно. Урал весит около 8 тонн пустой, без прицепа и чтобы его так выкинуло от удара легковушки
Ниссан праворульный? Количество жертв праворулек за 2 последних месяца перевелило на третий десяток..... Только в Алт. кр...
От удара.
Что тут скажешь. Дорогу на Заринск в 4 полосы точно при нашей жизни не сделают. Хоть бы федералки. А тут только ехать медленнее, но всем же быстро надо, время дорого, все спешат жить. Замкнутый круг: 21 век, время ускорилось, все процессы тоже, нужно быть в тренде и тоже успевать везде и всюду, везде бегом бегом, а дороги из 19 века. Соболезнование родственникам погибших