Очевидцы: пожарные не смогли проехать к месту вызова из-за неочищенной дороги

Жительница Новоалтайска в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказала о неприятном инциденте в Новоалтайске.
По версии очевидцев, в одном из домов по ул. Локомотивной взорвался котел. К месту происшествия были вызваны спецслужбы. Но техника не смогла подъехать к дому из-за того, что улица была по колено заметена снегом.
"Приезжали две пожарные машины, постояли и уехали", – написала женщина.
После этого сразу же нашлось два трактора, которые были направлены на уборку снега. В доме, где, по словам местных жителей, произошел взрыв, обошлось без пожара.
Комментарии
"Приезжали две пожарные машины, постояли и уехали
Да ну, нахрен, если горело, куда бы они уехали. Машины бы ждали трактор, а пожарные пошли бы пешком, может людей спасать надо. Может другой путь искать уехали, но не с пожара
А, был взрыв, ничего не горело. Возможно сходили, узнали, что обошлось без неприятностей