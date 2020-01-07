"Король Лев" стал самым кассовым фильмом 2019 года в Алтайском крае

Фильм студии Disney "Король Лев" стал самым кассовым в Алтайском крае по итогам 2019 года. Согласно исследованию ЕАИС, лента Джона Фавро за время проката собрала около 28 миллионов рублей. Ее посмотрели 134 тысячи человек – это почти каждый 20-й житель края. В среднем каждый сеанс фильм собирал 38 зрителей.
На втором месте расположился российский фильм "Т-34", который в новогодние праздники сумел принести создателям 26,8 миллиона рублей. На третьей строчке – "Мстители. Финал". Еще один проект студии Disney собрал 23 миллиона рублей. Также в десятке лидеров вторая часть "Малефисенты", "Как приручить дракона 3", "Тайная жизнь домашних животных 2", "Холодное сердце 2", "Джокер", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Отметим, что в целом в 2019 году в России самым кассовым фильмом также был "Король Лев". Его посмотрели 10 миллионов россиян, которые принесли создателям 2,6 миллиарда. Далее – финал "Мстителей", потом "Т-34", "Малефисента", "Джокер".
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