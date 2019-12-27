Глава Минтранса высказался о возможном авиарейсе из Барнаула в Горно-Алтайск

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев высказался о возможном появлении в будущем авиарейса из Барнаула в Горный Алтай. По его словам, для этого должна быть заинтересованность со стороны самих пассажиров. Это позволило бы снизить нагрузку на Чуйский тракт, который нуждается в расширении до четырех полос.
"У нас уже был опыт, когда мы хотели открыть субсидируемый рейс из Барнаула в Абакан. За два месяца не было продано ни одного билета", – отметил Александр Дементьев.
В 2020 году будет три субсидируемых авиарейса из Барнаула в Красноярск, Казань и Томск, также с 2 января будет открыт новый рейс в Новосибирск. Полет будет длиться от 35 до 50 минут и осуществляться пять раз в неделю современными лайнерами Embraer 170, рассчитанными на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса.
На первый рейс уже было раскуплено около 50% билетов, что считается высоким показателем, учитывая новогодние праздники. На все субсидированные рейсы в бюджете Алтайского края на 2020 год предусмотрено 49 миллионов рублей, в этом году было направлено 37 миллионов рублей.
Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин лично поздравил 100-тысячного пассажира аэропорта Горно-Алтайска в 2019 году. Сегодня из аэропорта Горно-Алтайска действуют прямые рейсы на Москву (Домодедово и Внуково), Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург. С апреля 2020 года открываются рейсы на Омск. Идет работа над запуском направлений на Иркутск, Томск, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Якутск.
Комментарии
да