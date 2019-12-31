И мелочь свою забери. Чего нельзя делать в Новый год

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Да, товарищи скептики, этот материал будет не для вас, а для тех, кто верит в приметы. А примет для новогодней ночи на целый подарочный мешок. Вот главные из них, касающиеся 30 и 31 декабря. Нельзя:
- пришивать пуговицы, это приведет к повторению проблем года прошлого в году новом;
- отдавать обувь в ремонт или покупать новую; считается, что это будет препятствием для покупки обновок в следующем году;
- занимать или одалживать деньги, оставлять кошельки пустыми (если денег нет, то хотя бы разложите по карманам мелочь), но при этом нельзя уходить в следующий годовой цикл с долгами;
- выносить мусор и наводить порядок в доме (касается 31 декабря и 1 января), подметать;
- выбрасывать старые вещи, все это обязательно нужно делать, но до 30 числа;
- ругать себя за провалы года, держать обиду на себя или других людей;
- встречать Новый год в одиночестве;
- пользоваться только что купленными вещами, носить новую одежду;
- ругаться, кричать, материть кого-то;
- загадывать желание под бой курантов с частицей "не": "не болеть в следующем году", "не развестись";
- встречать Новый год в компании без единого мужчины;
- ломать вещи;
- стричь волосы и ноги, мыть голову (касается только ночи с 31-го на 1-е);
- закалывать булавки на одежде;
- выкидывать елку 1 января;
- тушить новогодние свечи, они должны догореть сами;
- ставить на стол битую посуду, да и вообще держать ее дома;
- выбрасывать еду с праздничного стола, лучше ее кому-нибудь отдать;
- садиться за стол в грязной одежде.
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