Суббота, 28 Декабрь, 09:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,03
€ 69,03
Обь
22см +0



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Новогодние скидки и акции. Чем нас заманивают в магазины и как избежать ненужных трат

, ИА "Амител"
Последние выходные декабря магазины ожидают огромного наплыва покупателей
Фото: content.onliner.by

Фото: content.onliner.by

В последние дни перед Новым годом в магазинах становится особенно тесно, и прилавки пустеют на глазах. Рассказываем, можно ли сэкономить на распродажах и как не потратить больше запланированного.

Праздничное столпотворение

Походы по магазинам в преддверии праздника – это один из способов поднять настроение. Мы думаем о встрече Нового года, составляем меню, планируем подарки для наших близких и родных, и не забываем про себя. Ведь мы активно трудились весь год, так почему бы именно сейчас не купить то, о чем весь год мечтали. Как бальзам на душу – акции и скидки в торговых центрах, которые заставляют нас думать, что мы везучие и успели купить товар со скидкой 50%.

Дровишки подкидывают и новости о подорожании товаров. Например, магазины бытовой техники уверяют, что после Нового года поднимут цены, завезут новые модели мультиварок и холодильников, поэтому таких заманчивых акционных предложений больше не будет. И покупатель приобретает новую бытовую технику, похваливая себя за такое везение.

Ажиотаж возникает еще из-за эффекта толпы. Если в магазине много людей, значит, там что-то выгодное, интересное и заманчивое. Как же такое можно упустить? При этом большое скопление людей и толкотня у прилавков действуют на нас не лучшим образом. Но как ни парадоксально, в таком стрессовом состоянии мы покупаем больше чем обычно.

Мнимые распродажи, или нечестные скидки

Барнаульцы замечают, что некоторые сети в преддверии праздников искусственно завышают цену на товар, создавая мнимые распродажи. Иногда в ход идут совсем нечестные приемы, и магазины перечеркивают на ценнике огромную сумму и ставят другую. Вроде бы скидка 70%, вот только цена товара становится больше, чем за несколько недель до акции. Конечно, так поступают далеко не все сети, уверены эксперты.  

"В нашей стране новогодние распродажи не носят столь масштабного характера, но стали одним из способов увеличения объема продаж в последние месяцы. Скидки, как правило, относятся к товарам эластичного спроса, например, мебель, бытовая техника. Такие акции помогают сетям реализовать залежавшийся товар. Потребителями замечено, что для российских компаний характерно предварительное повышение цен перед проведением распродаж. Тем не менее покупатели могут приобрести товары в среднем дешевле, чем в предыдущие периоды, в большинстве случаев траты являются оправданными", – говорит кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедры "Финансы и кредит" Алтайского филиала Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Пирогова.

Как сохранить семейный бюджет?

Ходите со списком. Это совет стар как мир, но он действительно работает, говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии АлтГУ, практикующий психолог Светлана Даренских.

"Список – это хороший способ самоконтроля. Он помогает купить только то, что действительно необходимо", – советует эксперт.

Откажитесь на время новогодних прогулок по магазинам от банковских карт, а возьмите с собой наличные деньги.

"Бумажные деньги вы держите и ощущаете, поэтому подсознательно расстаться с ними намного тяжелее, чем с "виртуальными" деньгами на карте. При безналичных расчетах не создается ощущения траты, и контролировать себя намного тяжелее", – говорит специалист.

Трезво оценивайте необходимость своих покупок, чтобы избежать ненужных трат. Хорошо подумайте, а так ли нужна вам новая мультиварка, которую "только сегодня" можно купить со скидкой 70%? Или старая еще работает и хорошо справляется со своими задачами?

Прежде чем сразу покупать понравившуюся вещь, посмотрите на цены в других магазинах, в том числе сетевых. Иногда аналогичную вещь можно купить дешевле.

Потратили все сбережения, а зарплату обещают не раньше 30 декабря? Бежать после "получки" в первый попавшийся магазин не надо. Сохранить и бюджет, и спокойствие за несколько дней до Нового года поможет все тот же список. Составьте его за несколько дней до Нового года, а как будет свободная минутка, пройдитесь по магазинам и отметьте, где и что можно купить. Тогда в заветный день вы пробежитесь по знакомому маршруту и купите только то, что запланировали.

"Список поможет избежать бесполезной беготни по магазинам, сэкономит время и деньги. Такой способ покупок нас организует, создает ощущение спокойствия и уверенности", – говорит Светлана Даренских.

И вообще эксперты считают, что готовиться к Новому году нужно заранее, в октябре и ноябре покупая все необходимое. Придумайте, что бы вы подарили родителям, второй половинке, детям, коллегам. И возьмите в привычку покупать одну вещь в неделю.

Так вы ощутите меньший удар по семейному бюджету в декабре.

Читайте также в сюжете: Новый год-2020
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.12.2019 08:53
- гость -

Ненужных трат не будет.
Денег нет.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:18
Ученые доказали, что переизбыток сладкого может спровоцировать депрессию 0
08:43
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с первого января 2
08:23
Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год 5
07:48
В WhatsApp появятся исчезающие сообщения 1
07:24
Новогодние скидки и акции. Чем нас заманивают в магазины и как избежать ненужных трат 1
07:07
Ничего себе поездочка. Как изменятся цены на такси в новогоднюю ночь в Барнауле 0
06:46
Елку зажжем, фейерверк запустим. Когда и как в Барнауле пройдут новогодние гулянья 0
06:37
Советские новогодние застолья: как это было 5
06:15
Елка, цирк на льду, мастер-классы. Куда сходить в последние выходные года в Барнауле 0
23:48
Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах РФ 1
23:13
Пользователи нашли в Instagram двойника Ольги Бузовой 0
22:45
Кристина Асмус возмутила публику съемками в новой откровенной сцене 3
22:19
В Москве неизвестные угнали лимузин Сталина 1
21:45
Между российскими и американскими военными в Сирии произошла потасовка 3
21:10
Детям-диабетикам в Мордовии подарили конфеты с сахаром 2
20:42
Барнаульцы выбрали идеальный образ обновленного парка "Изумрудный" 7
20:16
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году 0
19:49
В Казахстане чиновники устроили драку во время новогоднего корпоратива 1
19:16
Американка воспользовалась омолаживающим кремом и стала инвалидом 0
18:40
Когда и как откроют главную новогоднюю елку Барнаула 5
18:06
Людей массово эвакуировали из ТРЦ "Арена" в Барнауле 0
17:55
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске назвали терактом. Песков эту информацию опроверг 3
17:41
Глава Минтранса высказался о возможном авиарейсе из Барнаула в Горно-Алтайск 3
17:30
Омич рассказал, что полицейские подбросили ему наркотики, и был найден без головы 13
17:14
Очевидцы: пожарные не смогли проехать к месту вызова из-за неочищенной дороги 5
17:01
Алтайских специалистов разных направлений будут готовить к цифровой экономике 6
16:41
Обанкроченный "Холидей" потащил за собой алтайских производителей 17
16:30
Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с "Уралом" под Заринском. Погибли четыре человека 9
16:15
Дед Мороз умер во время утренника в Североморске 6
16:00
Альфа-Банк сократил пакет документов при открытии счета до одного листа 0
15:58
Движение трамваев на одной из улиц Барнаула остановилось из-за ДТП 0
15:47
"Ведьмак" вышел, но не зашел. В "Шишковке" объяснили, почему книга лучше сериала 1
15:37
Галину Волчек похоронят рядом с могилой ее первого мужа 2
15:20
Минтруд выделит 2 млрд рублей на обучение женщин в декретном отпуске 4
15:00
Забавные. Веселые. Спортивные. Парк спорта Алексея Смертина украсила аллея снеговиков 0
14:55
Оливье, "Иронию судьбы" и баню предложили сделать наследием ЮНЕСКО 4
14:30
Российского ветерана заставили платить за бокал шампанского на встрече с депутатами 6
14:17
Легкоатлет Сергей Шубенков признан спортсменом года в Алтайском крае 4
14:01
Блогинг, робототехника, основы бизнеса: чем занять ребенка на зимних каникулах 0
13:59
Названо количество выживших при крушении самолета в Казахстане 1
13:40
Десять из десяти. Обеденные пробки в Барнауле достигли максимального балла 17
13:29
Два мужа, несколько романов и одно недоразумение. Чем запомнилась Галина Волчек 1
13:16
Пелагея разводится с мужем-хоккеистом из-за измены. Любовников сняли на фото 13
13:01
Укротить "синее пламя": о чем не стоит забывать при использовании газа 0
12:58
СМИ: Вячеслав Мясников покинул "Уральские пельмени" из-за ссоры с руководством СТС 14
12:46
Онкологи рассказали, как спастись от рака с помощью физических нагрузок 5
12:34
Барнаульские студенты помогают дорожникам расчищать город от снега 23
12:18
Пруд и лесные уголки. Барнаульцы проголосовали за создание экопарка в "Изумрудном" 8
12:06
Конфетный дождь, подарки и чудеса: в Барнауле открывается Школа юных волшебников 0
12:00
Время чудес. Немецкая сказка "Замарашка и волшебный прутик" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.