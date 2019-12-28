Новогодние скидки и акции. Чем нас заманивают в магазины и как избежать ненужных трат

В последние дни перед Новым годом в магазинах становится особенно тесно, и прилавки пустеют на глазах. Рассказываем, можно ли сэкономить на распродажах и как не потратить больше запланированного.

Праздничное столпотворение

Походы по магазинам в преддверии праздника – это один из способов поднять настроение. Мы думаем о встрече Нового года, составляем меню, планируем подарки для наших близких и родных, и не забываем про себя. Ведь мы активно трудились весь год, так почему бы именно сейчас не купить то, о чем весь год мечтали. Как бальзам на душу – акции и скидки в торговых центрах, которые заставляют нас думать, что мы везучие и успели купить товар со скидкой 50%.

Дровишки подкидывают и новости о подорожании товаров. Например, магазины бытовой техники уверяют, что после Нового года поднимут цены, завезут новые модели мультиварок и холодильников, поэтому таких заманчивых акционных предложений больше не будет. И покупатель приобретает новую бытовую технику, похваливая себя за такое везение.

Ажиотаж возникает еще из-за эффекта толпы. Если в магазине много людей, значит, там что-то выгодное, интересное и заманчивое. Как же такое можно упустить? При этом большое скопление людей и толкотня у прилавков действуют на нас не лучшим образом. Но как ни парадоксально, в таком стрессовом состоянии мы покупаем больше чем обычно.

Мнимые распродажи, или нечестные скидки

Барнаульцы замечают, что некоторые сети в преддверии праздников искусственно завышают цену на товар, создавая мнимые распродажи. Иногда в ход идут совсем нечестные приемы, и магазины перечеркивают на ценнике огромную сумму и ставят другую. Вроде бы скидка 70%, вот только цена товара становится больше, чем за несколько недель до акции. Конечно, так поступают далеко не все сети, уверены эксперты.

"В нашей стране новогодние распродажи не носят столь масштабного характера, но стали одним из способов увеличения объема продаж в последние месяцы. Скидки, как правило, относятся к товарам эластичного спроса, например, мебель, бытовая техника. Такие акции помогают сетям реализовать залежавшийся товар. Потребителями замечено, что для российских компаний характерно предварительное повышение цен перед проведением распродаж. Тем не менее покупатели могут приобрести товары в среднем дешевле, чем в предыдущие периоды, в большинстве случаев траты являются оправданными", – говорит кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедры "Финансы и кредит" Алтайского филиала Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Пирогова.

Как сохранить семейный бюджет?

Ходите со списком. Это совет стар как мир, но он действительно работает, говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии АлтГУ, практикующий психолог Светлана Даренских.

"Список – это хороший способ самоконтроля. Он помогает купить только то, что действительно необходимо", – советует эксперт.

Откажитесь на время новогодних прогулок по магазинам от банковских карт, а возьмите с собой наличные деньги.

"Бумажные деньги вы держите и ощущаете, поэтому подсознательно расстаться с ними намного тяжелее, чем с "виртуальными" деньгами на карте. При безналичных расчетах не создается ощущения траты, и контролировать себя намного тяжелее", – говорит специалист.

Трезво оценивайте необходимость своих покупок, чтобы избежать ненужных трат. Хорошо подумайте, а так ли нужна вам новая мультиварка, которую "только сегодня" можно купить со скидкой 70%? Или старая еще работает и хорошо справляется со своими задачами?

Прежде чем сразу покупать понравившуюся вещь, посмотрите на цены в других магазинах, в том числе сетевых. Иногда аналогичную вещь можно купить дешевле.

Потратили все сбережения, а зарплату обещают не раньше 30 декабря? Бежать после "получки" в первый попавшийся магазин не надо. Сохранить и бюджет, и спокойствие за несколько дней до Нового года поможет все тот же список. Составьте его за несколько дней до Нового года, а как будет свободная минутка, пройдитесь по магазинам и отметьте, где и что можно купить. Тогда в заветный день вы пробежитесь по знакомому маршруту и купите только то, что запланировали.

"Список поможет избежать бесполезной беготни по магазинам, сэкономит время и деньги. Такой способ покупок нас организует, создает ощущение спокойствия и уверенности", – говорит Светлана Даренских.

И вообще эксперты считают, что готовиться к Новому году нужно заранее, в октябре и ноябре покупая все необходимое. Придумайте, что бы вы подарили родителям, второй половинке, детям, коллегам. И возьмите в привычку покупать одну вещь в неделю.

Так вы ощутите меньший удар по семейному бюджету в декабре.