Американка воспользовалась омолаживающим кремом и стала инвалидом

Жительница Калифорнии воспользовалась мексиканским омолаживающим кремом и отравилась метилртутью, сообщает РИА "Новости".
Она наносила средство на кожу два раза в день на протяжении семи лет. Через некоторое время женщина пожаловалась врачу на непроизвольные мышечные движения, а также слабость в руках и плечах. Спустя две недели после начала лечения она стала хуже разговаривать и у нее появились проблемы с устойчивостью. Выяснилось, что причиной этому стало отравление ртутью.
Привычное лечение не помогло, и пациентка стала инвалидом. Теперь женщина питается через зонд.
Отравление этим веществом – первое за 50 лет в США.
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