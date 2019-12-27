В Казахстане чиновники устроили драку во время новогоднего корпоратива

Видео, на котором снята драка предполагаемых чиновников, появилось в интернете. Местные телеграм-каналы утверждают, что на записи – сотрудники Отдела земельных отношений и архитектуры Жамбылского района Алматинской области. Один из участников потасовки – заместитель акима (главы района).
Расследованием занимается специальная комиссия. Если участие чиновников в драке подтвердится – они понесут наказание.
"Сейчас не представляется возможным подтвердить или опровергнуть этот факт. Рабочая комиссия проводит полное служебное расследование. Аким области ранее давал поручение не проводить новогодние корпоративы среди госслужащих и сотрудников в подведомственных акиматам организациях", – сообщили в пресс-службе регионального акимата порталу tengrinews.
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