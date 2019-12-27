Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тысячи рублей, сообщил Минтруд РФ.
По итогам индексаций, страховые пенсии за год выросли с 14,4 тысячи рублей до 15,5 тысячи. Индексация на 7,05% проводилась с 1 января 2019. Индексация социальных пенсий составила 2%.
"С 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6 %", – напомнили в Минтруде, добавив, что "размер индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года будет определен после подсчета Росстатом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2019 год".
Комментарии