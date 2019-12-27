Между российскими и американскими военными в Сирии произошла потасовка

На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными, сообщает "Лента" со ссылкой на The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
25 декабря в городе Тель-Тамер, расположенном в провинции Эль-Хасака американские военные хотели получить информацию от мирных жителей, но те обвинили солдат в предательстве, из-за того что президент США Дональд Трамп принял решение вывести войска из этого региона.
Позже в город заехали российские военные, и между представителями двух армий произошел спор, который перерос в драку. В организации отметили, что потасовка прошла без применения оружия.
Комментарии
Я надеюсь что наши наваляли пиндосам