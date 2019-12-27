Детям-диабетикам в Мордовии подарили конфеты с сахаром

Родители детей, болеющих сахарным диабетом, в ноябре обратились в администрацию Мордовии с просьбой выделить средства на покупку 250 подарков, но им ответили отказом, сообщает Mash.
Тогда неравнодушные граждане своими силами стали собирать средства и набрали почти 90 тысяч рублей. В этот момент они получили новый ответ от администрации: средства на подарки все-таки нашлись.
Но получив новогодние коробочки родители были очень удивлены, потому что в них лежали самые обычные сладости, в составе которых сахар, а не необходимые при диабете заменители. Такие сладости есть нельзя, поэтому подарки остались не съедены.
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