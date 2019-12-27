В Москве неизвестные угнали лимузин Сталина

В ночь на 27 декабря группа неизвестных проникла в гараж, где хранился раритетный автомобиль ЗИС, погрузила его на эвакуатор и покинула место преступления, сообщает auto.mail.ru.
По информации телеграм-канала BAZA, с 1949 года этот автомобиль был служебной машиной Иосифа Сталина, а сейчас принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана, который находится под домашним арестом у себя на родине на Украине.
По предварительной информации, стоимость машины составляет около 2,5 млн евро (около 137 млн рублей). Куда и для чего увезли раритетный автомобиль, неизвестно. Полиция ищет преступников.
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