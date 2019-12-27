Кристина Асмус возмутила публику съемками в новой откровенной сцене

Егор Крид опубликовал тизер своего нового клипа на песню Love is, в съемках которого приняла участие Кристина Асмус.
В ролике показан момент перед поцелуем певца и актрисы, и пользователи Сети возмутились этими кадрами. Многие были недовольны тем, что после скандала с ее ролью в фильме "Текст" Асмус снова снимается в работе, содержащей интимные кадры.
"Должны же быть какие-то границы у человека, если уже оступилась в одной картине с интимными сценами, где они были неуместны, зачем лезть в другое болото? Понимаю, что это игра, актриса, видеоклип, но аудиторию же это заводит", – написал один из комментаторов.
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