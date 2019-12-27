Барнаульцы выбрали идеальный образ обновленного парка "Изумрудный"

Итоги голосования за компоненты, которые должен содержать в себе новый "Изумрудный" подвел Алтайский центр политического консалтинга.
Больше всего барнаульцы хотят видет в парке "Зону тихого отдыха, скамейки беседки в зоне деревьев и кустарников".За нее проголосовало 14,6% респондентов. На втором месте по количеству голосов оказались "Водоемы" — 13%, а на третьем — Аллеи (9,2%).
Самым привлекательным в посещении парков для горожан оказалось "Посещение "тихих" зон отдыха" (43%).
По результатам основного опроса, жители города выбрали для будущего места отдыха "идеальный" образ "Экопарка". За этот вариант проголосовали 43% опрошенных.
С полными результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.
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