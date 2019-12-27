Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания объявил 31 декабря выходным днем в ВС РФ, сообщает "РЕН ТВ".
"Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу — с учетом того, что довольно напряженное окончание года, и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех Вооруженных силах", — огласил решение Шойгу.
Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову предписано донести это решение до всех частей и подразделений, а Национальному центру управления обороной — проконтролировать выполнение.
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