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Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год

, ИА "Амител"
Получается это не всегда так, как хочется
Фото: politexpert.ru

Фото: politexpert.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как глава государства любит встречать Новый год, сообщают "РИА Новости".

Представитель Кремля напомнил, что президент часто отмечал праздник в разных уголках России. 

"Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", - сказал Песков.

По его словам, если позволяет график, то Путин с радостью празднует в кругу друзей и близких. При этом пресс-секретарь добавил, что празднества проходят достаточно скромно.

"И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", - заключил он.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.12.2019 08:46
- гость -

Кому это может быть интересно?

28.12.2019 09:00
- гость -

И что, даже сиротки-дерибаски не поздравляют своего благодетеля с праздничком?

28.12.2019 09:13
- гость -

Президента России - великой страны. С Новым 2020 годом!!! Здоровья! Счастья! Долгих дет жизни!

28.12.2019 09:16
- гость -

И дотянуть ему до пенсии, не обмараться!

28.12.2019 09:17
- гость -

28.12.2019 08:46
- гость -


Ну раз залез самым первым отметиться, то значит как минимум тебе интересно. Или у тебя на фамилию "стояк"?

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