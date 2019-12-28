Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как глава государства любит встречать Новый год, сообщают "РИА Новости".
Представитель Кремля напомнил, что президент часто отмечал праздник в разных уголках России.
"Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", - сказал Песков.
По его словам, если позволяет график, то Путин с радостью празднует в кругу друзей и близких. При этом пресс-секретарь добавил, что празднества проходят достаточно скромно.
"И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", - заключил он.
Комментарии
Кому это может быть интересно?
И что, даже сиротки-дерибаски не поздравляют своего благодетеля с праздничком?
Президента России - великой страны. С Новым 2020 годом!!! Здоровья! Счастья! Долгих дет жизни!
И дотянуть ему до пенсии, не обмараться!
28.12.2019 08:46
- гость -
Ну раз залез самым первым отметиться, то значит как минимум тебе интересно. Или у тебя на фамилию "стояк"?