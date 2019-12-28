Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с первого января

Ассоциация букмекерских контор предупредила уполномоченного по правам предпринимателей в России о возможном закрытии пунктов приема ставок, сообщает "РБК".
Организация опасается, что в ближайшее время могут закрыться до 98 процентов букмекерских офисов, что приведет к росту нелегальной игровой индустрии и потере рабочих мест для 20 тысяч рабочих. Кроме того, бюджет недополучит около пяти млрд рублей налогов и страховых взносов.
Причиной массового закрытия может стать изменение классификатора использования земельных участков. В 2020 году появится новый вид земель, предназначенный для проведения азартных игр, за пределами которых букмекерам невозможно будет работать.
Уполномоченный по правам предпринимателей предложил Минэкономразвития не допустить закрытия контор и до 2025 года оставить в силе действующий закон, о регулировании деятельности по организации азартных игр.
Комментарии
Закрыться они могут... Давно прекратить деятельность этих шаражек.. Игровые зоны есть играйте там сколь хотите...
""Уполномоченный по правам предпринимателей предложил Минэкономразвития не допустить закрытия контор"
Скажи-ка дядя, ведь не даром?