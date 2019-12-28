Ученые доказали, что переизбыток сладкого может спровоцировать депрессию

Американские ученые выяснили, что переизбыток сладкого может ухудшить психологическое состояние человека, сообщают "РИА Новости".
Специалисты установили, что сахар вызывает метаболические, воспалительные и нейробиологические процессы, приводящие к депрессивному психозу. Сахар способен на короткое время улучшить психологическое состояние человека, но затем наступает длительный период ухудшения.
Исследователи порекомендовали заменить привычные сладости фруктами, сухофруктами и, как ни странно, морепродуктами.
Кроме того, пагубное влияние на настроение человека может оказывать недостаток солнечного света.
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