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Ученые доказали, что переизбыток сладкого может спровоцировать депрессию

, ИА "Амител"
С вкусняшками нужно быть осторожнее
Фото: YouTube

Фото: YouTube

Американские ученые выяснили, что переизбыток сладкого может ухудшить психологическое состояние человека, сообщает РИА "Новости".

Специалисты установили, что сахар вызывает метаболические, воспалительные и нейробиологические процессы, приводящие к депрессивному психозу. Сахар способен на короткое время улучшить психологическое состояние человека, но затем наступает длительный период ухудшения. 

Исследователи порекомендовали заменить привычные сладости фруктами, сухофруктами и, как ни странно, морепродуктами. 

Кроме того, пагубное влияние на настроение человека может оказывать недостаток солнечного света. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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