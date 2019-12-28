Ученые обнаружили, что лишний вес помогает бороться с раком легких

Австралийские ученые выяснили, что лишний вес помогает человеческому организму бороться с немелкоклеточным раком легких, пишет научный портал N+1. Работает это в том случае, если опухоль давит на сопротивление иммунитета и терапия направлена в эту сторону.
В последнее время онкологи стали использовать для борьбы с онкологическими заболеваниями чекпоинт-ингибиторы – препараты, блокирующие молекулу, через которую опухоль подавляет работу иммунитета. Специалисты проанализировали результаты применение чекпоинт-ингибиторов, в которых приняли участие 1434 человека. Из них 490 страдали от лишнего веса, а у 239 было диагностировано ожирение.
Результаты показали, что у людей с ожирением шанс выжить в два раза выше, чем у пациентов с нормальным весом. Эта статистика применима только к борьбе с немелкоклеточным раком легких при использовании чекпоинт-ингибиторов.
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