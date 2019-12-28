Стоп-кадр. Как правильно умыться утром в -30 градусов

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Комментарии
проходя по нашим улицам, в любой момент можно получить подобный душ хоть снизу из под земли хоть с любой другой стороны... причём как холодный так и горячий...
не удивили...
А по моему, лучше чем ныть без конца и края, и подскуливать как сентиментальный мопс, лучше пойти и облиться на морозе
28.12.2019 13:52
Каа
А по моему, лучше чем ныть без конца и края, и подскуливать как сентиментальный мопс, лучше пойти и облиться на морозе
Правильно! Лучшие вместо приведения в надлежащее состояние коммунального хозяйства Барнаула, в том числе водопроводных труб и трубопровода от ТЭЦ, всем обливаться холодной водой, гениальная идея, товарищ Каа
Надеюсь эта снегурка не учительница, иначе уволят завтра уже)))))
это не снегурочка, это баба Йога, ну в смысле баба-Йог.
живот втянут - на вдохе обливается, это не хорошо. на выдохе нужно.
Барнаулец, этой тетке что ли пойти траншеи рыть и трубы латать? Или фотографу? Не по адресу претензия, нытики!
28.12.2019 14:42
- гость -
Барнаулец, этой тетке что ли пойти траншеи рыть и трубы латать? Или фотографу? Не по адресу претензия, нытики!
Да этой женщине не нужно рыть траншеи, это вы советуете всем недовольным состоянием коммунальной системы Барнаула обливаться холодной водой. Это конечно креативное предложение, но не совсем адекватное в данном случае. Скорее всего вам поможет клизма.
Во заладили, девка просто облилась водой
НЕ ваша вот и беситесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если бы каждый 10 этим занимался, обливался, то ситуация в городе бы с коммунальными системами изменилась
Cестра живёт в Америке ,в своём доме,температура в доме +10 С на улице -2 .Отопленние-газ ,но оочень дорого,На работе тепло.У многих американцев так.На день благодарения летала на неделю,на Гавайи.