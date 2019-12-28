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Новости

Сбербанк рассказал о функции возврата забытых денег

, ИА "Амител"
Количество потерь из-за забывчивости сократилось почти на треть
Фото: n-z.tv

Фото: n-z.tv

Функция возврата денег в новых банкоматах-ресайклерах позволила сократить количество случаев потери забытых при получении финансов на 30%, сообщила РИА "Новости" пресс-служба Сбербанка.

Речь идет о системе, которая отслеживает не принятые владельцем деньги, возвращает их назад, зачисляя обратно на счет. Она работает на ресайклерах, которыми заменяют старые банкоматы. Переоборудовано уже 40% сети.

"В марте мы начали устанавливать устройства нового образца, которые работают еще быстрее на 15%. В 2021 году мы завершим процесс перехода от традиционных банкоматов к ресайклерам", – констатировали в банке.

Ресайклеры от банкоматов отличаются тем, что позволяют снимать наличные, которые были внесены другими клиентами, в том числе в качестве оплаты за ту или иную услугу.

Ранее кредитная организация ввела функцию для предотвращения забывания финансов. Владельцам средств приходили СМС-оповещения о том, что деньги забыли забрать. Это уменьшило потери вдвое.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.12.2019 14:36
- гость -

хр*н пойми чё написано? путают, путают нас... чё есть такие кто забывают из банкомата деньги забрать?
так вот почему из банкомата сначала выходит карта, а потом наличка?! типа карту схватил и убежал из-за торопливости, а деньги банку пошли так чтоли???

28.12.2019 14:59
- гость -

Раньше когда у Сбера сначала вылазили деньги, карточку и забывали, передо мной так одна забыла, я стояла и ждала, когда банкомат ее карточку съест.

28.12.2019 15:31
- гость -


28.12.2019 14:36
- гость -
Ну я забывал. Через полгода 5 тыс вернулось на карту.

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