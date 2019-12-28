Сбербанк рассказал о функции возврата забытых денег

Функция возврата денег в новых банкоматах-ресайклерах позволила сократить количество случаев потери забытых при получении финансов на 30%, сообщила РИА "Новости" пресс-служба Сбербанка.
Речь идет о системе, которая отслеживает не принятые владельцем деньги, возвращает их назад, зачисляя обратно на счет. Она работает на ресайклерах, которыми заменяют старые банкоматы. Переоборудовано уже 40% сети.
"В марте мы начали устанавливать устройства нового образца, которые работают еще быстрее на 15%. В 2021 году мы завершим процесс перехода от традиционных банкоматов к ресайклерам", – констатировали в банке.
Ресайклеры от банкоматов отличаются тем, что позволяют снимать наличные, которые были внесены другими клиентами, в том числе в качестве оплаты за ту или иную услугу.
Ранее кредитная организация ввела функцию для предотвращения забывания финансов. Владельцам средств приходили СМС-оповещения о том, что деньги забыли забрать. Это уменьшило потери вдвое.
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